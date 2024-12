Arrivano per competere con IKEA, ma fuggono dalla Italia: chiudono tutti i negozi

La sfida della decorazione d’interni: chiudono i negozi di A Loja do Gato Preto

Una delle catene di arredamento più conosciute, A Loja do Gato Preto, è costretta a chiudere definitivamente i suoi punti vendita in Italia. Questa azienda, originaria del Portogallo, si era affermata come un’alternativa attraente nel panorama del design d’interni, ma ora sembra che il suo percorso stia giungendo a una svolta negativa. La concorrenza è spietata e, soprattutto, sfidare il colosso svedese Ikea è un’impresa ardua.

Un marchio ispirato dai felini

A Loja do Gato Preto ha saputo conquistare i cuori di molti grazie ai suoi design ispirati ai gatti neri, offrendo un’ampia gamma di prodotti che spaziavano da mobili eleganti a articoli per la casa dal carattere unico. La strategia di marketing iniziale sembrava promettente, con l’obiettivo di catturare una significativa fetta di mercato, ma la realtà è ben diversa, dal momento che Ikea ha una presenza radicata e consolidata.

Un messaggio di chiusura e un cambiamento di rotta

Solo pochi mesi fa, nella vetrina di uno dei negozi di A Loja do Gato Preto, situato in una delle vie più rinomate della capitale, si leggeva: «Liquidazione totale. Stiamo cambiando sede. Visitate il nostro sito web per ulteriori informazioni». Questo messaggio, che appariva come un invito, ha rivelato invece la triste verità di una chiusura definitiva, non un semplice trasferimento.

Un futuro incerto ma non del tutto chiuso

Nel 2020, durante il picco della pandemia, A Loja do Gato Preto contava ben 25 negozi sul territorio, con ambiziosi piani di espansione. Tuttavia, l’emergenza sanitaria ha causato una diminuzione drastica del fatturato, che ha subito un calo del 38%. Ad oggi, dopo i recenti accorpamenti, rimarranno solo 6 negozi attivi in Italia: uno a Milano, due in Lombardia e tre in altre regioni, tutti all’interno di centri commerciali, chiudendo così i punti vendita a contatto diretto con i clienti. Nonostante la riduzione dei punti vendita, la catena portoghese mantiene viva l’intenzione di preservare il proprio marchio nel mercato italiano.