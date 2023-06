Arrivano i saldi da Sfera: 5 magliette a meno di 12 euro

Le attesissime sconti estivi sono finalmente arrivati, e Sfera ha diverse magliette a meno di 12 euro che sono ideali per i look quotidiani.

Magliette degli sconti di Sfera

Una maglietta realizzata al 100% in cotone con dettaglio di tasca multicolore. Con collo rotondo e maniche corte, offre un mondo di possibilità per abbinarla nella vita di tutti i giorni. Se cerchi un look semplice, puoi scegliere un paio di bermuda beige e, come calzature, delle espadrillas di corda. La maglietta prima costava 9,99 euro e ora è disponibile a 7,99 euro.

Cosa ne pensi di questa maglietta bianca con dettaglio del collo in paillettes degli sconti estivi di Sfera? Si adatta perfettamente sia a opzioni casual che a opzioni più formali. Per uscire a cena e fare qualche drink, puoi indossarla con dei pantaloni palazzo a vita alta e dei sandali con tacco e plateau. È un ottimo prezzo, solo 7,99 euro invece di 9,99 euro.

Anche se potresti non sfruttarla molto in questa stagione perché è una maglietta a maniche lunghe, puoi comprarla ora approfittando dei saldi e averla pronta per l’autunno. In colore nero e con dettaglio di bottoni, è sinonimo di stile e versatilità. Si abbina bene con tutto, quindi puoi indossarla con una gonna in denim lunga fino al ginocchio e dei tronchetti. Ora puoi trovarla a 7,99 euro invece di 9,99 euro.

Il body è il capo di tendenza del momento, e Sfera ha questo in bianco e blu che è meraviglioso per un’occasione speciale. Con collo rotondo e dettaglio aperto sul petto, come propone il marchio, puoi abbinarlo a una gonna di paillettes e dei sandali con tacco e plateau color argento. È in vendita nel negozio online a 11,99 euro invece di 13,99 euro.

E, infine, vogliamo mostrarti questa maglietta a maniche lunghe plissé con dettaglio in plumetis in colore verde. È molto elegante ma allo stesso tempo comoda e versatile. Puoi abbinarla sia a un paio di jeans e dei sandali bassi che a una lunga gonna e dei sandali con tacco. Ha un prezzo di 9,99 euro invece di 13,99 euro.

Come puoi vedere, Sfera ha delle magliette ideali scontate a ottimo prezzo. Questo è uno dei primi marchi di moda che ha dato il via agli sconti estivi, quindi sicuramente tutti gli abiti e gli accessori inizieranno a esaurirsi in tempi record.

