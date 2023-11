Arrivano i prodotti per la cucina giapponese di Aldi!

Se amate il cibo asiatico e, in particolare, la cucina giapponese, non potrete dire di no alla selezione di prodotti per la cucina giapponese di Aldi, uno dei supermercati di riferimento nel nostro Paese. Per tutti gli amanti del sushi, la migliore e più economica selezione di prodotti di cucina giapponese è ora disponibile da Aldi. Non perdetevei i prodotti perfetti per preparare le vostre ricette preferite e godervi una cena speciale per sorprendere tutti i vostri ospiti.

Ecco le offerte dedicate alla cucina giapponese di Aldi

L’offerta Speciale Asia di Aldi si compone di alcuni prodotti e ingredienti che ogni amante del sushi apprezzerà sicuramente, forniti dall’azienda specializzata Alga Green Sushi. Prendete nota perché ve li mostreremo di seguito e anche il loro prezzo è irresistibile.

Gli intramontabili noodles in offerta da Aldi

Nessun pasto asiatico che si rispetti è completo senza i tradizionali noodles cinesi. Sono facili da cucinare e si abbinano bene anche al sushi tradizionale, quindi approfittate di questo speciale Asia per acquistare questi noodles. La confezione di pasta da 250 g ha un prezzo di 1,49 €.

Alga nori per sushi

Per la preparazione del sushi, anche l’involucro di alghe è un must. Da Aldi, troverete in offerta una confezione di 5 fogli di alga nori ad un prezzo di vendita di 1,99 euro.

La salsa perfetta è di Aldi

Nella selezione di prodotti per la cucina giapponese di Aldi non potevano mancare le salse, essenziali nella cucina asiatica: da Aldi troverete due versioni, la salsa teriyaki e la più tradizionale salsa di soia. Il flacone da 250 ml è venduto ad un prezzo di 1,29 euro.

La mayo wasabi proposta nella selezione di prodotti per la cucina giapponese di Aldi farà la differenza

A differenza delle precedenti, la salsa mayo non è originaria del Giappone, ma è anche vero che nella cucina asiatica possiamo trovare una sorta di maionese piccante, a volte chiamata salsa del drago, che è proprio la wasabi Mayo in vendita da Aldi, perfetta per dare al vostro sushi un gusto completamente diverso. La mayo wasabi di Aldi viene venduta in un barattolo da 260 g a 1,79 euro.

Aceto di riso

Infine, nella selezione di Aldi c’è anche l’aceto di riso, che si può usare per condire in modo speciale il riso per sushi. Pochi lo usano per cucinare questo piatto, ma può fare la differenza ed è in parte responsabile del sapore caratteristico del sushi. È venduto in un flacone da 250 ml e il prezzo è di 1,49 euro.

