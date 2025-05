Arriva il supermercato olandese che metterà in ginocchio Lidl e Carrefour in Italia: ecco perché non dovresti perderlo!

In un mercato stracolmo di supermercati che lottano ogni giorno per attirare l’attenzione del consumatore, un nuovo marchio inizia a emergere con forza. Stiamo parlando di Action, un supermercato olandese che sta rivoluzionando il modo di fare la spesa con una strategia semplice ma efficace: prodotti diversi, sorprendenti e a prezzi molto bassi. La catena ha già fatto i suoi primi passi in Italia, e l’entusiasmo che ha generato non è un caso. La sua ultima apertura a Zaragoza conferma una tendenza che potrebbe cambiare il panorama della distribuzione nel nostro paese.

Action non è un supermercato come gli altri. È più un bazar, combinato con un negozio di articoli per la casa e un supermercato di comodità, e in più, con il valore aggiunto che ogni settimana introduce nuovi prodotti, rendendo l’esperienza di acquisto quasi ludica. Un modello commerciale che già fa furore in paesi come Francia, Belgio o Germania, e che si sta imponendo con grande successo anche nel nostro paese. Infatti, l’apertura del suo secondo negozio a Zaragoza, precisamente nel quartiere delle Delicias, non solo conferma la sua scommessa sulla Italia, ma rivela anche la sua ambizione: diventare un punto di riferimento per il consumo intelligente e accessibile. Ma cosa ha questo supermercato olandese che minaccia di scuotere il trono di giganti come Carrefour o Lidl?

Il supermercato olandese che arriva per conquistare la Italia

Uno dei segreti del successo di Action è il suo vasto catalogo di prodotti, che supera le 6.000 referenze. Lontano dall’essere specializzato in una sola categoria, offre un vero e proprio universo di possibilità: da articoli per la casa, fai da te, pulizia e cancelleria, a vestiti, giocattoli, decorazioni, prodotti per la cura personale e perfino qualche alimento. La sensazione di camminare nei suoi corridoi è simile a quella di entrare in un negozio dove non si sa mai cosa si troverà, ma si sa che sarà una sorpresa e che, inoltre, avrà un costo basso.

I prezzi sono, senza dubbio, il suo richiamo più forte. Con un approccio low cost molto marcato, Action riesce a vendere prodotti di qualità a prezzi che spesso sembrano impossibili. Questa politica è molto apprezzata dai consumatori che cercano di risparmiare senza rinunciare a rinnovare la loro casa, a curare la loro immagine o semplicemente a concedersi un piccolo lusso. E tutto questo senza dipendere da offerte temporanee, poiché i prezzi bassi sono parte integrante del suo modello.

Un altro punto di differenziazione è la costante rotazione dei prodotti. Ogni settimana vengono introdotte nuove referenze, creando un effetto di urgenza nel cliente: se non lo compri oggi, forse domani non ci sarà più. Questa strategia, molto ben pensata, incoraggia la visita frequente e rende la routine della spesa molto più dinamica.

Una posizione strategica per raggiungere tutti i pubblici

Il nuovo negozio Action di Zaragoza si trova tra le strade García Sánchez e Escosura, nel cuore del quartiere Delicias. Si tratta di una zona con un tessuto sociale molto attivo, con negozi tradizionali e un flusso costante di persone che vivono e lavorano nel quartiere.

Inoltre, il negozio dispone di due ingressi pedonali e un parcheggio coperto con accesso da Escosura street, facilitando molto la visita sia a piedi che in auto. In un quartiere dove trovare parcheggio è spesso un’odissea, questo dettaglio può fare la differenza.

La scelta di questa zona risponde anche a una logica di espansione progressiva. Dopo il successo del suo primo negozio nel centro commerciale Puerto Venecia, Action ha optato per un luogo più residenziale, dove può diventare un punto di riferimento quotidiano per i residenti. E tutto indica che ci riuscirà.

Cosa posso trovare dentro un Action?

Entrare in un Action è come passeggiare in una vetrina che si reinventa costantemente. Da un lato, scaffali pieni di prodotti per la pulizia di marchi noti a prezzi ridotti. Dall’altro, articoli di cancelleria, artigianato e materiali scolastici ideali per i più creativi. Più avanti, una sezione di arredamento e casa con tessuti, candele, utensili da cucina e piccoli mobili che sembrano usciti da una rivista di interior design… ma a prezzi da saldo.

Se continuiamo a camminare, appare la sezione di cura personale e bellezza, con cosmetici, prodotti per l’igiene, trucco, profumi e tutti i tipi di accessori per l’uso quotidiano. Poi abbigliamento, calzature e accessori sia per adulti che per bambini. E anche se l’alimentazione non è il suo punto forte, non mancano gli scaffali con cioccolatini, snack, prodotti internazionali e opzioni salutari che completano il carrello.

Quello che sorprende di più è che la qualità non è incompatibile con il prezzo. È vero che molti prodotti non sono di marchi noti, ma il rapporto qualità-prezzo è più che soddisfacente. Ed è proprio questo uno dei suoi grandi successi: far sentire il cliente intelligente per aver fatto un buon acquisto.