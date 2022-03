Arriva il nova 9 SE, lo ‘smartphone’ di Huawei con fotocamera da 108 MP

L’azienda Huawei ha appena annunciato la disponibilità, a partire dal 28 marzo, del suo modello nova 9 SE, che si distingue per il suo potente sistema di fotocamere da 108 MP e le funzioni di videografia integrate, creando nuove possibilità di registrazione.

Che si tratti di paesaggi, ritratti, architettura e altro, di giorno o di notte, questo dispositivo è in grado di catturare l’ambiente circostante in dettaglio. La sua tecnologia di raffreddamento, la lunga durata della batteria, la tecnologia multi-touch e il supporto per le velocità di ricarica fornite da 66W SuperCharge forniscono notevoli risultati nell’uso. Da parte sua, le ottimizzazioni dell’EMUI 12 offrono prestazioni fluide e una sinergia tra il telefono e altri prodotti dell’ecosistema Huawei.

Caratteristiche della fotocamera

non mi piace il smartphones convenzionali, che di solito sono dotati di un sensore della fotocamera da 64 MP, il nova 9 SE è dotato del sistema di Quad Camera AI 108 MP che è composto da un obiettivo principale da 108 MP, un ultra grandangolare da 8 MP, un obiettivo Bokeh da 2 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Con più pixel, la fotocamera principale da 108 MP Ultra High Definition (apertura f/1.9) aiuta a catturare i dettagli in alta definizione.

Il sensore più grande e la tecnologia di imaging integrata consentono scatti nitidi in modalità Alta risoluzione, anche con triplo zoom. In scenari di alta luminosità e HDR, la tecnologia pixel 9 in 1 combina i dati dei blocchi di pixel per formare un pixel ultra grande equivalente a 2,1 μm, aumentando la luminosità dell’immagine. La fotocamera principale è dotata di un sensore da 1/1,52 pollici, che fornisce una migliore risoluzione e sensibilità alla luce. In questo modo si garantiscono buone prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Il nova 9 SE dispone anche di una fotocamera frontale grandangolare (equivalente a 2,0μm, apertura f/2,2) con AI Beauty. Consente il passaggio automatico alla modalità grandangolo quando il telefono viene ruotato da un lato all’altro dalla posizione verticale, rendendo più facile autoscatto in un gruppo.

Valori aggiunti

Il modo di consumare i contenuti sta cambiando. In effetti, sfruttando l’ascesa del Vlogging, il team offre funzionalità che semplificano la creazione di video. Per mezzo del registrazione continua anteriore/posteriore, è possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore, il che consente di acquisire storie in un unico file video. Registrazione video con modalità due viste consente di mostrare le reazioni in tempo reale agli eventi, utilizzando contemporaneamente le telecamere anteriore e posteriore senza modifiche.

Anche il processo di editing video è stato semplificato con Hybrid Video, Image Search e One-Click Video Creation. Grazie all’app Petal Clip, gli utenti possono scegliere tra una varietà di modelli e temi video prima di pubblicare i loro video blogs sui social network.

Il modello è compatibile con l’otturatore remoto della smartwatch Huawei che supportano questa funzionalità.

Progettare ed esporre

Ha un pannello 6,78 pollici compatibile con la gamma di colori P3. Con l’impostazione della luce soffusa 10K, l’esperienza fotografica rimane costante per tutto il giorno poiché la luminosità dello schermo è ottimizzata dinamicamente in base alle condizioni di luce ambientale.

Misura 7,94 mm di spessore ed è disponibile in una nuova gamma di colori blu, realizzata in vetro 3D per un effetto scintillante e una texture cristallina utilizzando la tecnologia della nano-texture a doppio strato. Il modulo della telecamera StarOrbit Ring fornisce una rifrazione della luminosità che ricorda le stelle.

Funzionalità in primo piano

Integra un potente sistema di raffreddamento a dissipazione del calore in grafene in un’architettura di tipo Sandwich, in grado di rilevare e raffreddare più velocemente le aree surriscaldate. Ciò significa che può funzionare a tutto gas e rimanere fresco al tatto, anche durante lo streaming di video.

Supporta la tecnologia multi-touch a 10 punti di Huawei e la tecnologia touch 8x ad altissima risoluzione. Fornisce una risposta rapida anche quando si eseguono gesti con più dita, mentre aiuta a inquadrare il soggetto durante lo zoom.

Offre un’autonomia ottimale grazie alla sua batteria da 4.000 mAh. Durante i periodi di inattività il consumo energetico del telefono è ridotto al minimo e, inoltre, grazie a SuperCharge 66W in 15 minuti il ​​telefono può essere riempito fino al 60 percento o completamente carico in 36 minuti. È certificato TÜV Rheinland Safe Fast Charge.

Prezzi e offerta

Huawei nova 9 SE arriva in tre combinazioni di colori: Blu, Bianco e Nero. Sarà disponibile dal 28 marzo a 349 euro in un’unica versione per il nostro mercato con 8GB RAM e 128GB ROM. Come offerta di lancio, l’azienda ha stabilito la seguente promozione: se si versa un anticipo di 10€ si può ottenere uno sconto di 50€. Questa promozione anticipata sarà valida solo tra il 18 marzo 2022 e il 27 marzo di quest’anno.