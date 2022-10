Arriva il Kindle più piccolo e leggero di Amazon

Amazon ha annunciato che la nuova generazione di Kindle è già nei negozi ad un prezzo di circa 110 euro. Include uno schermo da 6 pollici con una risoluzione di 300 dpi, ricarica USB-C, una durata della batteria fino a sei settimane e il doppio dello spazio di archiviazione rispetto alla generazione precedente.

Uno dei vantaggi del prodotto e una diretta conseguenza del suo schermo migliorato è che consente di visualizzare testi e immagini che vengono letti come se fossero su carta stampata. La modalità scura e la luce anteriore regolabile offrono un’esperienza di lettura confortevole anche in pieno sole o al buio. Il dispositivo incorpora funzionalità come X-Ray, che fornisce informazioni rilevanti sulle persone o sui luoghi menzionati in un libro e un dizionario integrato per cercare qualsiasi parola. Fornisce una configurazione semplificata dell’app Kindle per iOS e Android.

In termini di design, ricorda che è il modello più leggero e compatto del marchio. La maggiore durata della batteria (fino a sei settimane) aumenta il tempo di lettura, mentre la ricarica avviene tramite la porta USB-C. Dispone di 16 GB di spazio di archiviazione, il doppio di quello della generazione precedente.