Arriva il dodicesimo racconto digitale della serie Emma Stories

Con la premiere di un nuovo personaggio: un simpatico cucciolo di drago, proveniente da un mondo magico nascosto dietro una “porta” molto speciale. E in cui Emma e le sue amiche impareranno che i colori sono anche un linguaggio potente per comunicare come ci sentiamo, arriva una nuova puntata delle Storie di Emma.

In questa nuova puntata, Emma e il cucciolo di drago, l’autore Paco Lara Dai forma a un nuovo personaggio e ricrea uno scenario in cui Emma e le sue amiche impareranno l’utilit√† dei colori per esprimere i sentimenti. E che, proprio come il draghetto che non poteva ancora parlare, tutti noi possiamo comunicare come ci sentiamo usando i colori del mondo AltaVista.

L’uccellino Pipo, lo scoiattolo Noli e il vermicello Gusi si sono divertiti in riva al fiume suonando “vedo, vedo”. Aspettavano Emma che, ogni pomeriggio, alla fine della scuola, tornava a casa lungo il sentiero che costeggiava il fiume.

Quello che non riuscivano a immaginare era quello che trovarono galleggiante nel fiume: un uovo con dentro un animaletto, che muoveva le braccia. Tutti sussultarono per la sorpresa quando videro la testa sorridente di un bellissimo drago rosa che spuntava dal mezzo guscio d’uovo che galleggiava nell’acqua.

Da dove viene quel cucciolo di drago? Perch√© ha cambiato colore? Come avrebbero potuto riportarlo a casa sua?… Emma ebbe l’idea di far visita a Rufo, il grande e simpatico drago blu. Perch√© sicuramente avrebbe saputo cosa fare per riportarlo dai suoi genitori.

Rufo sapeva da dove veniva il bambino: il mondo segreto di AltaVista! Ma c’era un grosso problema nell’entrare in quello mondo in cui vivono i draghi colorati. E Rufo ha raccontato ai suoi amici il segreto di AltaVista…

Questa nuova storia per bambini pu√≤ essere ascoltata su Apple Podcast e altre piattaforme. √ą disponibile per il download gratuito.

Le storie di Emma sono nate durante la pandemia, che ha separato le famiglie e limitato le possibilità di comunicazione. Per avvicinarsi a sua nipote, Lara ha creato ogni capitolo dei libri per raccontarglielo tramite una videoconferenza a lunga distanza.