Arriva Google News Showcase, il nuovo servizio che racchiude oltre 140 titoli spagnoli di 60 gruppi editoriali

Le redazioni di 60 gruppi editoriali spagnoli che comprendono più di 140 intestazioni inizieranno questo giovedì a offrire una selezione dei loro contenuti attraverso Google News Showcase, un nuovo servizio che consentirà la diffusione delle informazioni attuali attraverso i servizi Google News e Google Discover.

Con questa iniziativa si afferma il colosso tecnologico un notiziario online su licenza che consente ai media integrati in Showcase di selezionare e presentare i contenuti che ritengono di maggiore interesse in un pannello con la propria intestazione e immagine di marca.

Sono i giornalisti dei media partecipanti che generano e selezionano i contenuti dei loro schermi, che rimandano i lettori agli articoli completi sulle rispettive pagine web.

Il pubblico può accedere ai panel attraverso il sito web di aggregazione delle notizie di Google News -su dispositivi Android, iOS e web- e attraverso Google Scopri -su Android e iOS.

Ciascuno dei media integrati in Showcase ha firmato a contratto di licenza individuale con Google, attraverso il quale la multinazionale compensa finanziariamente le società di informazione per l’accesso a un numero limitato dei contenuti che generano.

Fonti aziendali con sede a vista delle montagne (California) evidenziano la capacità degli editori di notizie di selezionare contenuti di “qualità” e “più pertinenti per gli utenti” presentati in un pannello con una propria intestazione.

Per quanto riguarda i termini economici degli accordi con le società di informazione, la società precisa che gli accordi lo saranno “il più equo ed equo con ogni editore” in base al tuo contributo

E sottolinea che il criterio condiviso con le intestazioni che regoleranno i contenuti sarà quello di aumentare la qualità dell’informazione attuale su internet con storie rilevanti e attuali da raggiungere “più cittadini” e “meglio informati”.

Le stesse fonti avvertono che i media affiliati devono rispettare la politica di Google sulla disinformazione e aggiungono che “nessuna remunerazione” dipenderà dalla visibilità o meno di ciascuna delle notizie, il che significa che i contenuti di bassa qualità con un gancio (noti come “clickbait” ) prodotto per ottenere più visite “Non avranno un impatto sulle condizioni economiche”.

Secondo i dati della multinazionale, dal lancio globale di Google News Showcase nell’ottobre 2020, hanno aderito al progetto oltre 1.700 organi di stampa di venti paesi, tra cui Australia, Regno Unito, Giappone, Colombia, Germania, Brasile, Nuova Zelanda, Canada, Portogallo, Italia e Argentina.

Google News ha recuperato attività in Spagna lo scorso luglio, dopo una parentesi di quasi otto anni di inattività e in concomitanza con il ventesimo anniversario del progetto, dopo che la direttiva europea sul diritto d’autore è stata recepita nel diritto spagnolo alla fine del 2021 per mezzo di un regio decreto.

Questa riattivazione implica che tutti gli editori che rispettano le politiche sui contenuti informativi possono comparire in Google News e in altri aggregatori.

Ogni editore può negoziare con Google le sue condizioni con il riattivazione dell’aggregatore di notiziecosa che hanno criticato enti come la Federazione delle Associazioni dei Giornalisti della Spagna, che afferma che la trattativa con il gigante tecnologico deve avvenire attraverso entità collettive e non private.