Arriva da Zara ciò che molte desideravano: una elegante camicia bianca in lino

Elegante e informale allo stesso tempo. Questa è la camicia bianca di lino che va bene sia per uscire con gli amici, fare una passeggiata che per una riunione importante. È di Zara e ti raccontiamo tutte le sue caratteristiche in modo che tu sappia come acquistarla e il suo prezzo.

La camicia bianca di lino che devi avere

È una camicia realizzata con un tessuto misto di lino. Un materiale perfetto per l’estate perché offre leggerezza ed è più fresco. Ha un collo a rever con scollo a V e maniche corte con risvolto. Con tasche anteriori applicate e chiusura frontale con bottoni, è la camicia che devi avere per molte occasioni.

Dal sito di Zara specificano che è realizzata al 55% in lino e al 45% in viscosa. Inoltre, contiene almeno il 55% di lino coltivato in Europa certificato. Inoltre, questo materiale viene coltivato senza l’uso di semi geneticamente modificati e limitando l’uso di pesticidi e fertilizzanti.

È importante sottolineare che viene prodotta in Europa occidentale, seguendo l’intera catena del valore, secondo lo standard EUROPEAN FLAX™ di Alliance for European Flax-Linen and Hemp.

Come prendersi cura di questa camicia

Per prolungare la vita dei tuoi capi in denim, lavali sempre a basse temperature e al rovescio, in questo modo aiutiamo a preservare i colori, la struttura del tessuto e riduciamo il consumo di energia. Da Zara fanno sapere che questa camicia deve essere lavata in lavatrice a max. 30ºC con breve centrifuga, è meglio non usare candeggina / sbiancante, stirare al massimo a 110ºC e non usare l’asciugatrice nella sua cura.

In due colori, quale preferisci

Questa camicia è disponibile in due colori. Da un lato, il bianco, che è il colore che sta bene con tutto. Con gonne di vari toni, con abito completo e con jeans se vuoi un look più informale.

Dall’altro lato, il verde kaki è uno dei colori di tendenza e puoi abbinarlo a gonne bianche, jeans blu, sandali aperti e persino scarpe da ginnastica. Sono due tonalità molto versatili che non puoi perdere.

Quanto costa la camicia

La puoi trovare sul sito web e nei negozi di Zara. Il suo prezzo è di 19,95 euro. Le taglie vanno dalla XS alla XL e ognuna ha diverse misure. Quindi è meglio che tu controlli quale vuoi e quali misure sono disponibili prima che si esauriscano. Ora puoi acquistarla più facilmente sul sito web.

