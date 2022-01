Argimon prevede che la Catalogna raggiungerà il picco dei contagi “in una settimana o 10 giorni”

Il ‘consulente’ della Salute della Generalitat de Catalunya, Giuseppe Maria Argimon, ha affermato di appoggiare il nuovo protocollo annunciato dal Governo di confinare le aule ma critica “i modi” in cui è stato comunicato, il quale ritiene che non siano gravi.

Lo ha detto in un’intervista su Rac1 raccolta da Europa Press questo sabato, il giorno dopo l’accordo della Commissione di sanità pubblica non mettere in quarantena l’intera classe quando ci sono fino a quattro positivi o meno del 20% degli studenti contagiati con l’obiettivo di garantire la frequenza alle aule.

Il ‘consigliere’ ha espresso il disaccordo della Generalitat nel modo in cui questa decisione è stata presa, dato che è stato annunciato quattro giorni dopo la riunione del Consiglio interterritoriale di affrontare lo stesso tema: “Questi non sono modi di fare le cose”, ha detto

“Questo non può essere preso di venerdì a mezzogiorno, finendo alle 10 di sera e non avendo un documento”, ha detto Argimon, che ha chiesto se il co-governo con il governo non funziona ha risposto che questo è migliorabile.

Ha sottolineato l’importanza della comunicazione e che ci sono professionisti che criticano “scoprire i protocolli attraverso la stampa”, anche se ha assicurato testualmente di essere d’accordo con le nuove misure del protocollo e di non metterne in dubbio la sostanza.

Prova con un singolo caso

Nonostante la raccomandazione statale di non effettuare test diagnostici sui contatti stretti di un caso positivo di covid-19 nelle scuole, il ‘ministro’ ha affermato che La Catalogna continuerà a svolgere un test con un solo positivo in classe.

Ha inoltre evidenziato che “le scuole di Catalogna e Spagna” sono rimaste aperte al termine delle vacanze di Natale dello scorso anno, cosa che attribuisce agli sforzi della comunità educativa e sanitaria, e ha assicurato che le misure attuali garantiranno l’apertura delle scuole.

Periodo di transizione

Riguardo all’evoluzione del covid-19, ha spiegato che i contagi stanno aumentando lentamente e che la velocità di trasmissione è bassa, ma si aspetta che la Catalogna raggiunga il picco di contagio “tra una settimana o dieci giorni.”

Per il ‘conseller’, la Catalogna sta ora iniziando un periodo di transizione dopo l’elevata incidenza del variante omicron, anche se ha avvertito che ci sono ancora circa 500 persone ricoverate in terapia intensiva per la stessa malattia, “qualcosa che non era mai successo prima”.

CAP

Alla domanda se i pazienti che si rivolgono alla PAC per problemi legati al covid-19 impediscono di curare altre patologie, ha risposto che le cure primarie hanno registrato questa settimana 73.000 visite a causa del coronavirus, il doppio di quelle registrate la stessa settimana nel 2019: ” Fanno uno sforzo brutale che la gente non vede”.

D’altra parte, ha avvertito della necessità di rafforzare la formazione dei professionisti medici e infermieristici per garantire il ricambio generazionale, un compito “che non si può fare in giorni” e che se non affrontato genererà problemi in breve tempo. , secondo il “consigliere”.