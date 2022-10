Appunti di Here We Go di Fabrizio Romano: il rapporto tra Mbappe e PSG è teso, Xavi ha ancora il supporto del Barca

Le voci in giro Kylian Mbappé mai smettere. Anche se ha firmato un nuovo accordo con Parigi Saint-Germain solo cinque mesi fa, Mbappe è davvero scontento del attuale situazione al club e vorrei lasciare Parigi il prima possibile. Il messaggio che arriva dal lato giocatore è abbastanza chiaro e forte. Il PSG invece ritiene che questa mossa sia utile alla squadra di Mbappe per fare pressione sul club ma in realtà non è stato informato dell’intenzione di andarsene. Di certo, le fonti assicurano che la situazione è davvero tesa tra PSG e Mbappé. E questo nonostante il fatto che Mbappé abbia apparentemente invertito la rotta e detto ai giornalisti: “Sono molto felice, non ho mai chiesto di partire a gennaio”, dopo la vittoria del PSG domenica sul Marsiglia. “Alcune persone potrebbero pensare che fossi coinvolto in questo, ma non lo ero affatto. Sono rimasto scioccato come chiunque altro … Volevo solo dire che non è completamente vero”.

Nonostante i commenti più recenti di Mbappe, il suo rapporto con il PSG rimane difficile. Le dinamiche interne al club, alcune scelte di mercato della scorsa estate, tra cui il mancato acquisto di un nuovo centravanti per consentire a Mbappe di giocare sulla fascia, e discussioni private hanno reso davvero difficile la situazione tra Mbappe e PSG. Da altri club l’interesse resta come è normale per una super star, ma fonti del PSG garantiscono che non c’è intenzione di far partire Kylian a gennaio. Anche, Real Madrid non stanno lavorando a un accordo Mbappé per la finestra di gennaio e quindi vedremo i prossimi sviluppi per l’estate 2023.

Giorni bui per Xavi a Barcellona

Non è un momento facile neanche per la squadra del Barcellona perché la situazione in Champions League sembra disperata dopo aver segnato solo un punto in due partite contro l’Inter e la squadra ha poi perso contro il Real Madrid a El Clasico. Dopo la partita, Xavi ha ammesso che questi sono tempi difficili per il Barcellona, ​​dicendo: “Siamo in una brutta dinamica e dobbiamo cambiarla ora. Dobbiamo essere più maturi e competere molto meglio. Dobbiamo imparare nel modo più duro . A questo livello, tutto è alla pari. Dobbiamo giocare molto meglio. Non incolperò i giocatori. Sono responsabile. Ti spiego cosa è successo. È un mio errore, errori specifici. Dobbiamo cambiare la dinamica, questa è una lunga stagione”.

Dal club arrivano ancora messaggi positivi per Xavi Hernandez. Laporta vuole proteggerlo e spera in risultati nei prossimi mesi e anni perché è un progetto a lungo termine con il tecnico spagnolo, ma sarà necessario cambiare tendenza perché il Barca ha investito molti soldi per sostenere le idee di Xavi e richieste.

Allegri ancora al sicuro Juve

Nessun cambio anche per la Juventus, nonostante un vero disastro in Champions League e una situazione difficile in Serie A. Massimiliano Allegri resta l’allenatore in quanto il suo contratto (circa 7-9 milioni di euro a stagione netti, a seconda degli add-on) è semplicemente troppo costoso e lungo per essere terminato.

Chelsea trovare un direttore di reclutamento

In Premier League c’è sempre molto movimento: il Chelsea nominerà presto Joe Shields come nuovo direttore delle assunzioni da Southampton. Ha fatto un ottimo lavoro con i giovani talenti lì come aveva fatto con lui Manchester City già da molti anni e adesso c’è l’accordo concluso con il Chelsea che cerca anche un nuovo direttore tecnico, con l’ex RB Lipsia uomo, Christopher Vivell, come il candidato preferito.

Il Newcastle cerca di estendere Guimaraes

Il Newcastle sta preparando una proposta per un nuovo contratto per Bruno Guimaraes solo 10 mesi dopo averlo ingaggiato dall’OL, poiché le sue prestazioni sono state incredibili e il club vuole Bruno per non essere attratto dall’interesse di molti top club.