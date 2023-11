Approfittate degli sconti di H&M Home per cambiare completamente la vostra tavola.

La sezione casa di H&M sta crescendo inarrestabilmente grazie al successo di tutti gli articoli che vende fin dagli esordi, tanto da diventare una sezione decorativa molto interessante. Se volete dare alla vostra tavola un incredibile tocco decorativo, continuate a leggere e prendete nota di alcuni degli articoli proposti. Articoli H&M Home a prezzi vantaggiosi Ora che il Natale si avvicina, vorrete sicuramente averli in casa vostra è il periodo dell’anno in cui si celebrano le riunioni più ricche di cibo. Che si tratti di amici, parenti, colleghi di lavoro, squadre sportive, compagni di attività… Nei prossimi due mesi ci saranno molti pranzi e cene, e se ne state organizzando uno, è bello sorprendere i vostri ospiti con una tavola imbandita in modo spettacolare. Preparate la tavola perfetta con il vassoio H&M HomeMarble Questo vassoio è perfetto sia per trasportare oggetti che per riporvi il cibo, ad esempio diverse ciotole con salse o snack. Misura 1,5x25x35 cm ed è realizzato in marmo con borchie in silicone sulla base per evitare di danneggiare qualsiasi superficie quando lo si posiziona. Il suo prezzo è di 24,99€.Vassoio piccolo con base Si tratta di un piccolo vassoio con un piede che consente di posizionarlo e rimuoverlo facilmente dal tavolo. Realizzato al 100% in legno, ha un diametro di 20 cm e un’altezza di 8 cm. Il prezzo è di 12,99€.Sottobicchieri in legno Questi originali sottobicchieri sono in stile rustico e imitano il legno di betulla, compresa la corteccia che lo circonda. Con un diametro di 10 cm, è un set di 4 pezzi al prezzo di € 9,99. Ciotole per sale e pepe Queste piccole ciotole per sale e pepe in pietra sono il modo perfetto per apparecchiare la tavola perfetta, molto più pratiche e originali delle solite saliere e pepiere. Hanno un diametro di 7 cm e un’altezza di 4,7 cm. Il prezzo è di 19,99€.Vetreria Per abbellire la tavola non possono mancare dei bei bicchieri, come questi, che hanno un prezzo di 4,99 euro e sono disponibili sia in versione da vino che da champagne. Sono in vetro, di colore grigio scuro.Tazze in ceramica Su un buon tavolino non manca mai il caffè, e per servirlo nel migliore dei modi avete a disposizione da H&M Home un set di tazze in ceramica con un diametro di 10 cm e un’altezza di 8 cm che è l’ideale. È un set di quattro tazze ed è disponibile in grigio chiaro, bianco o nero. Tutti questi articoli sono solo un esempio dei tanti che potete trovare da H&M Home e che sicuramente vestiranno la vostra tavola in modo spettacolare.

