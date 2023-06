Approfitta dei saldi di Mango Outlet per aggiudicarti i 10 capi essenziali che ogni guardaroba necessita

Mango Outlet ha lanciato ufficialmente i saldi estivi, offrendo sconti fino all’85%. Negozi online come gli abiti estampati sono sempre di moda, quindi questo vestito è un affare fantastico. Realizzato in tessuto leggero con un design svasato, si abbina perfettamente a un paio di stivaletti. Costa solo 7,99€.

Un pantalone di cotone è un capo indispensabile nel guardaroba di ogni donna. Mango Outlet ha in saldo questo modello a taglio dritto di colore giallo per soli 5,99€.

Una gonna arricciata ideale per i look di tutti i giorni, di colore blu e con stampa floreale bianca. Puoi abbinarla a un top e a un paio di sandali piatti per andare in spiaggia. Costa solo 5,99€.

Nel negozio online di Mango Outlet abbiamo anche trovato questi jeans a taglio dritto e con vita media scontati del 83%. Hanno una bellissima stampa paisley. Sono perfetti con una camicia e un paio di sandali con il tacco. Costa solo 6,99€.

Una bellissima gonna per i mesi estivi, molto comoda e fresca. Di colore bianco con stampa geometrica, si chiude con un fiocco laterale. Si adatta perfettamente a donne di tutte le forme del corpo. Costa solo 8,99€.

Uno dei migliori acquisti che puoi fare durante i saldi è questa borsa di paglia, un capo indispensabile fino a settembre. Con una patta di pelle rosa, ha una tracolla lunga rimovibile e una chiusura magnetica. Costa solo 11,99€.

Questa blusa di cotone stampato è una vera follia perché grazie all’85% di sconto costa solo 2,99€. Realizzata in cotone con maniche a tre quarti, ha una bellissima stampa floreale.

C’è qualcosa di più essenziale di un vestito nero? Se vuoi dare un tocco moderno al tuo look, puoi scegliere questo modello di Mango Outlet con un design asimmetrico e dettagli cut-out. Fa parte della collezione “Festa e Cerimonia”. Costa solo 11,99€.

Nonostante siano i saldi estivi, puoi approfittare per acquistare alcuni capi essenziali per l’autunno, come questa maglia oversize in maglia sottile di colore avorio. Costa solo 6,99€.

E, infine, un cardigan a coste di colore nero che puoi indossare sia come giacca con una maglietta o una camicia sia come top. Nelle calde serate estive, puoi abbinarlo a un paio di pantaloni di cotone e sandali. Costa solo 5,99€.

Come puoi vedere, i saldi di Mango Outlet ne valgono davvero la pena. Abbiamo capi essenziali per il tuo guardaroba con sconti fino all’85%.

