Approfitta dei saldi da Mango: sconti fino all’80% su articoli selezionati!

Manca sempre meno perché i saldi finiscano. Anche se ora i negozi offrono sconti quasi tutto l’anno, devi approfittare dei saldi di Mango.

Perché gli sconti dell’80% su diversi articoli stanno per finire e vale davvero la pena comprare jeans, vestiti e altro a prezzi più bassi.

Corri: Approfitta dei saldi da Mango

Hai un po’ di tutto, dai top con cui puoi mostrare ancora la tua abbronzatura estiva a shorts sia corti che lunghi. Ne vale la pena perché hai qualcosa per questa stagione e la prossima.

È il caso della . È semi-trasparente, con un design dritto, corto e con scollo a V. Ha spalline sottili regolabili e un dettaglio con nodo. Con la vita elastica è disponibile in due colori diversi: nero e corallo.

Se il prezzo iniziale era di 22,99 euro, i saldi erano di 15,99 euro e adesso si può acquistare a soli 3,99 euro, cioè con lo sconto dell’83%. Non puoi perderlo!

Se vuoi dei bermuda per essere elegantissima, hai questi a un prezzo molto basso. La magia dei saldi è ancora presente e per questo non puoi rifiutare questi capi d’abbigliamento.

Sono realizzati in misto cotone, corti e molto leggeri, con due tasche laterali. Disponibili in tinta unita o con stampa. Devi considerare che hanno una vestibilità più grande del normale. Il prezzo era di 19,99 euro e ora puoi averli solo a 7,99 euro. Quindi, affrettati perché le taglie si esauriscono.

Questa blusa crop non può essere più audace. Realizzata in tessuto fluido, ha una stampa floreale e un design crop. Si distingue per il suo scollo a V e soprattutto per la manica corta a sbuffo. Puoi indossarla con jeans e gonne di diversi colori e c’è anche un coordinato con la stessa stampa. Per quanto riguarda il prezzo, costava 19,99 euro e ora puoi averla per soli 2,99 euro, sì hai letto bene. Ci sono ancora taglie disponibili, quindi non pensarci troppo.

Se scegli la bermuda tie-dye sei alla moda. Complementala con magliette e top in verde e bianco. È realizzata in denim e offre uno stile unico. Il prezzo è di 29,99 euro, è stato abbassato a 20,99 euro e adesso lo paghi solo 4,99 euro, con lo sconto dell’83%.

Un chiaro vantaggio in cui tu sei la vincitrice con capi di alta qualità ma pagando sempre meno. Ora puoi anche acquistare accessori e altro che sai che non saranno più scontati.

4.7/5 - (9 votes)