Approfitta degli ultimi saldi di Zara Home: la coperta nordica più scontata della sua storia.

Le vendite in saldo quest’anno stanno portando i più grandi sconti della storia in tutti i negozi, che cercano il modo più rapido ed efficace per svendere il loro inventario e fare spazio all’arrivo delle nuove collezioni e prodotti. Oggi ti mostriamo una fodera per piumone di Zara Home che sta spopolando in vendite e che è già in liquidazione finale con sconti spettacolari in tutti i formati… non perdertela!

Zara Home ha una vasta selezione di fodere per piumone nella sua sezione tessile, indispensabili in questa stagione dell’anno per vestire il letto in modo adeguato e affrontare il freddo durante il sonno, qualcosa di molto comune durante l’inverno. Il negozio galiziano è un successo in tutto il mondo grazie ai suoi design e alla sua eccellente relazione qualità-prezzo, con le garanzie che offre inoltre per far parte del prestigioso gruppo Inditex.

La fodera per piumone di Zara Home che vorrai nel tuo letto

Si tratta della copripiumino in jersey di cotone di Zara Home, una bellissima fodera per il tuo piumone con un design semplice ma elegante e bello, che creerà un’atmosfera calda e accogliente nella tua camera da letto. Disponibile in due colori (blu, verde), è una fodera in jersey di cotone pettinato con chiusura a bottoni nascosti nella parte inferiore, in modo che non siano visibili e si abbia un insieme bello e molto decorativo.

Questa fantastica fodera per piumone di Zara Home ha degli sconti incredibili in tutti i suoi formati, con prezzi che vanno dai 19,99€ fino ai 29,99€, a seconda del formato scelto. Questi sono i formati che il negozio galiziano presenta nella scheda del prodotto sul suo sito web e che si adatteranno a tutti i tipi di letti:

Letto 90 cm (135 x 200 cm)

Letto 90 cm (150 x 220 cm)

Letto 105 cm (180 x 220 cm)

Letto 135/140 cm (220 x 220 cm)

Letto 150/160 cm (240 x 220 cm)

Letto 180/200 cm (260 x 240 cm)

Letto 200 cm (290 x 260 cm)

Realizzata al 100% in cotone, questa fodera richiede le seguenti cure in base alle raccomandazioni del produttore:

Lavare in lavatrice a un massimo di 30ºC, con centrifugato breve.

Non utilizzare candeggina o qualsiasi sbiancante.

Stirare a un massimo di 150ºC.

Non lavare a secco.

Asciugare in asciugatrice solo se a bassa temperatura.

Se vuoi dare alla decorazione della tua camera da letto un tocco molto speciale, con questa bellissima fodera per piumone di Zara Home senza dubbio lo otterrai, ed essendo a un prezzo stracciato è ancora più attraente.

