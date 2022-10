Apple riprogetta l’iPad

Manzana ha presentato il nuovo iPad con un design edge-to-edge e uno schermo Retina liquida da 10,9 pollici. incorporare il chip A14 Bionico, che ti permette di lavorare pi√Ļ velocemente e con maggiore efficienza energetica (l’autonomia √® di una giornata intera). Anche le fotocamere sono state rinnovate, con l’ultra grandangolo da 12 MP anteriore sul bordo orizzontale dell’iPad e una fotocamera posteriore da 12 MP migliorata per scattare foto e registrare. Video 4K.

Incorpora una porta USB-C che ti consente di collegare numerosi accessori e Wi-Fi 6, oltre al 5G ad alta velocità. Evidenzia il nuovo Tastiera magica in Folioprogettato in due pezzi appositamente per il nuovo iPad, che include un trackpad per fare clic ovunque.

Tramite iPad OS 16 e il supporto per Apple Pencil (1a generazione), offre agli utenti pi√Ļ possibilit√† di creare e lavorare.

Può essere prenotato ora e sarà disponibile nei negozi da mercoledì 26 ottobre.

design da bordo a bordo

L’ultimo modello di iPad di Apple √® dotato di un design dello schermo edge-to-edge, in quattro finiture: blu, rosa, giallo e argento.

Il display Liquid Retina da 10,9 pollici espande la superficie di visualizzazione e offre una risoluzione di 2.360 x 1.640 pixel, quasi 4 milioni di pixel, 500 nit di luminosità e tecnologia True Tone. Touch ID è ora integrato nel pulsante in alto su iPad.

Processore

Alimentato dal potente chip A14 Bionic, il dispositivo migliora la potenza della CPU del 20% e le prestazioni grafiche del 10% rispetto alla generazione precedente. Il risultato √® tre volte le prestazioni dell’iPad di 7a generazione. Il chip integra Neural Engine a 16 core (il doppio di quello dell’A13) che accelera l’apprendimento automatico fino all’80% e apre le porte a funzionalit√† avanzate.

Fotocamera e impianto audio

Per la prima volta su un iPad, la fotocamera frontale si trova sul bordo orizzontale. L’ultra grandangolo orizzontale frontale, con un sensore da 12 MP e un campo visivo di 122 gradi, supporta l’inquadratura centrale, che si sposta automaticamente e ingrandisce o rimpicciolisce in modo che i soggetti appaiano ben inquadrati mentre si muovono. Il nuovo grandangolo posteriore da 12 MP di iPad ti consente di scattare foto ad alta risoluzione e video 4K, inclusi filmati al rallentatore a 240 fps.

I doppi microfoni funzionano in concerto con le telecamere per acquisire l’audio dalla telecamera attiva e ridurre al minimo i fastidiosi rumori di fondo. Gli altoparlanti stereo orizzontali sono adatti per godersi i contenuti video.

connettività

√ą compatibile con Wi-Fi 6, quindi la connessione √® il 30% pi√Ļ veloce rispetto alla rete Wi-Fi 802.11ac della generazione precedente. I modelli con 5G raggiungono velocit√† massime fino a 3,5 Gb/s in condizioni ottimali. E in combinazione con Gigabit LTE, schede SIM fisiche ed eSIM con attivazione sul dispositivo, iPad offre una connettivit√† altamente flessibile. La porta USB‚ÄĎC √® compatibile con molti accessori e consente una ricarica pi√Ļ rapida.

Accessori

Progettata specificamente per il nuovo iPad, la Magic Keyboard Folio √® dotata di tasti full-size con 1 mm di escursione. Per la prima volta, iPad avr√† una tastiera con un ampio trackpad che consente di fare clic ovunque e utilizzare i gesti Multi-Touch. La nuova fila di 14 tasti funzione consente l’accesso a scorciatoie e attivit√† quotidiane. √ą costituito da una tastiera rimovibile e da una cover posteriore protettiva che si attacca magneticamente all’iPad. La tastiera si attacca magneticamente al bordo dell’iPad con lo Smart Connector, che trasmette potenza e dati. Quindi non √® necessario trasportarlo o agganciarlo e pu√≤ essere ripiegato dietro l’iPad o rimosso direttamente. La cover posteriore ha una base regolabile.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo iPad √® gi√† prenotabile e sar√† disponibile nei negozi mercoled√¨ 26 ottobre. I modelli Wi-Fi hanno un prezzo 579‚ā¨ e Wi‚ÄĎFi + Cellular, a partire da ‚ā¨ 779. I modelli da 64 e 256 GB sono disponibili in blu, rosa, giallo e argento.

La Apple Pencil (1a generazione), compatibile con il nuovo iPad, viene venduta a 119‚ā¨. Il Magic Keyboard Folio √® disponibile per ‚ā¨ 299 ed √® disponibile in bianco. Lo Smart Folio √® disponibile per ‚ā¨ 99 ed √® disponibile in bianco, azzurro, anguria e giallo limone.

L’iPad (9a generazione) continuer√† a far parte della gamma di iPad. I modelli Wi-Fi sono disponibili a partire da ‚ā¨ 429 e i modelli Wi-Fi + Cellular a partire da ‚ā¨ 599 in due finiture: argento e grigio siderale.