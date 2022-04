Apple non delude: guadagna 25.010 milioni di dollari nel primo trimestre del 2022

Risultati economici del primo trimestre del Manzana non hanno deluso. La società con sede a Cupertino ha presentato i dati aziendali per il suo secondo trimestre fiscale e ha registrato a utile netto di 25.010 milioni di dollariun aumento di oltre il 5% rispetto al risultato di un anno fa, quando raggiunse il livello di 23.630 milioni di dollari. L’utile per azione della società è stato di 1,52 dollari rispetto a 1,43 stimato dal consenso.

Dopo l’annuncio di queste cifre, i titoli della società diretta da Tim Cucinare hanno esteso il loro rimbalzo di circa il 2% nel mercato ‘after hours’ dopo aver chiuso la seduta di giovedì con un guadagno del 4,52%.

Le entrate di Apple sono salite alle stelle nell’ultimo trimestre. Le vendite dell’azienda fondata da Steve Jobs sono aumentate 97.278 milioni di dollari, una cifra che ha superato di gran lunga i 93.890 stimati dal consenso. Allo stesso modo, questo dato rappresenta una crescita di quasi il 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando il reddito dell’azienda di mele ha raggiunto il livello di 89.584 milioni di dollari.

Le vendite, ovviamente, sono state sostenute dal prodotto di punta di Apple: il i phone, che nei mesi scorsi ha lanciato il suo ultimo modello, l’iPhone 13, la quindicesima generazione di questi dispositivi. Secondo i dati dell’azienda, i ricavi dalla vendita di telefoni cellulari sono stati 50.570 milioni, con un incremento del 5,5% del tasso interannuale: nel 2021, le vendite sono state di 47,938 milioni di dollari.

D’altra parte, proventi dalla vendita di computer Mac aumentato da 9.102 milioni nel 2021 a 10.435 milioni rilascia ora, mentre c’è stato un leggero calo delle vendite di iPad: da 7.807 milioni nel 2021 a 7.646 milioni di dollari notificati questo giovedì.

Inoltre, il segmento Tecnologia indossabile, casa e accessori ha raggiunto il 8.806 milioni di dollari (7.836 milioni un anno fa) e il segmento Servizi ha anche registrato un rimbalzo a 19.821 milioni di dollari rispetto ai 16.901 milioni di 12 mesi fa.

Va notato che Apple non ha fornito una previsione dei ricavi per il secondo trimestre del 2022, terzo dell’anno fiscale della società. Si tratta di una pratica comune nella società di Cupertino, che non fornisce questi dati da febbraio 2020, adducendo come motivo l’incertezza causata dalla pandemia di coronavirus.

Il Consiglio di amministrazione di Apple ha annunciato a dividendo in contanti di $ 0,23 per azione delle azioni ordinarie della società, un aumento del 5%. Il dividendo sarà pagabile il 12 maggio 2022 agli azionisti registrati alla chiusura dell’attività il 9 maggio 2022.

D’altra parte, l’azienda lo ha indicato ha autorizzato un programma di riacquisto di azioni da 90 miliardi di dollari. Apple ha speso 88,3 miliardi di dollari in riacquisti nel 2021, secondo “CNBC” basato sui dati degli indici S&P 500 e Dow Jones.

“I risultati record di questo trimestre sono una testimonianza dell’attenzione incessante di Apple sull’innovazione e sulla nostra capacità di creare i migliori prodotti e servizi al mondo”, ha affermato. Tim CucinareCEO di Apple, che assicura che dall’azienda “sono lieti di vedere la forte risposta dei clienti ai nostri nuovi prodotti, nonché i progressi che stiamo facendo per essere carbon neutral in tutta la nostra catena di fornitura e prodotti entro il 2030”.

Siamo molto soddisfatti dei nostri risultati aziendali record per il trimestre di marzo, poiché abbiamo stabilito un record di ricavi per i servizi e record di ricavi del trimestre di marzo per iPhone, Mac e dispositivi indossabili, casa e accessori. Luca MaestroCFO.