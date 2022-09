Apple licenzia un alto dirigente per questi commenti volgari su TikTok

Daniele Mac non taglia: vede a macchina fantasticasi avvicina al autista e gli chiede cosa fa per potersi permettere a veicolo di fascia alta. Vivi di esso. Il tuo profilo Tic toc è pieno di uomini d’affari di successo e milionari che spiegano le loro faccende per mettersi in mostra macchine da corsa Questo tocca le sette cifre. In un spettacolo automobilistico tenutasi il 18 agosto a CaliforniaMac si è imbattuto in un’esclusiva Mercedes Benz SLR McLaren. Era guidata da un uomo grosso con un abito di colore scuro. turchese e una maglietta con la bandiera del Regno Unito. Già se ha dato la notama lo ha reso ancora di più realizzandone alcuni commenti volgari (e virale). Quel grande chiacchierone è un alto dirigente di Manzana e le sue parole gli sono costate il lavoro.

Tony Blevinsvicepresidente di acquisizioni dell’azienda, è arrivato a un evento con a reflex, da cui sono stati fatti solo 2.157 unità . Un’auto che, se è in vendita, in Spagna si aggira intorno ai 750.000 euro. nella sede di copilota c’era una donna, per completare tutti i cliché.

“Che lavoro ha quest’uomo”

L’uomo d’affari ha aperto uno dei ali di gabbiano dall’auto e ha risposto alla domanda di Mac con alcune dichiarazioni a braccio. Infatti il ​​’tiktoker’, che conta più di 13 milioni di followers, già avverte gli utenti: “Che lavoro ha quest’uomo”.

“Ho avuto auto costoseIo gioco Golf e carezza donne di grandi seni“Blevins ha commentato mentre scendeva dall’auto. “Ma mi prendo i fine settimana e le festività principali. Inoltre, se ti interessa, ho un piano dentale favoloso”, ha aggiunto con una risata. Il video è stato postato sul social il 5 settembre e le sue parole non sono passate inosservate: ha 1,4 milioni di visualizzazioni e più di 140.000 piace.

Blevins ha gestito gli affari fornitori e partner, e si è distinto per la riduzione dei costi di catena di fornitura. Quando il management di Apple è venuto a conoscenza di queste dichiarazioni, ha aperto un’indagine interna che si è conclusa con il licenziamento dell’imprenditore, hanno spiegato a Bloomberg fonti vicine al caso.