Apple e Samsung guidano il mercato degli smartwatch

Il mercato degli orologi intelligenti ‘smartwatch’ ha registrato una crescita del 13 per cento nel primo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2021, con a eccezionale leadership di Apple, che ne rappresenta più di un terzo, e il consolidamento di Samsung al secondo posto.

Apple si conferma nel primo trimestre del 2022 come il brand di smartwatch che ha registrato il maggior numero di spedizioni, con un 14 per cento di crescita rispetto all’anno precedente e una quota di mercato che si attesta al 36,1 per cento (contro il 35,9%).

La lealtà dei seguaci del marchio supporta questa leadership, come ha sottolineato il direttore associato di CounterPoint Sujeong Lim in un comunicato stampa, che identifica la maggiore popolarità di Apple tra le giovani generazioni.

SAMSUNG consolidare la seconda posizione, secondo i dati di CounterPoint. Il produttore sudcoreano ha aumentato le spedizioni del 46% tra il primo trimestre del 2021 e il primo trimestre di quest’anno, conquistando il 10,1% del mercato dal 7,8% dell’anno precedente.

Huawei non evidenzia crescita o declino nelle spedizioni anno su anno, e ha persino perso quote di mercato nel periodo analizzato, passando dall’8,1% nel 2021 al 7,2% nel 2022. Mentre Xiaomi, secondo i dati di CounterPoint, ha registrato una crescita del 69% delle spedizioni e la sua presenza in il mercato, che raggiunge il 5 per cento rispetto al 3,4 per cento di un anno fa.

Per regioni, le spedizioni sono cresciute Cina, dove hanno registrato un aumento dell’8 per cento, anche se a livello di mercato corrisponde al 23 per cento, uno in meno rispetto a un anno fa.

Gli analisti di CounterPoint evidenziano il caso dell’Europa. Questa regione rappresenta il 18% del mercato, rispetto al 21% del 2021, ma la crescita delle spedizioni anno su anno è rimasta “piatta”.

Lim, infatti, lo prevede il guerra tra Russia e Ucraina mostrarsi nei risultati del secondo trimestre in Europa, sia per il prolungarsi del conflitto, sia per i problemi che questo sta generando a livello logistico.

Nel complesso, il mercato degli smartwatch è cresciuto del 13% tra il primo trimestre del 2021 e il primo trimestre di quest’anno. Si tratta di una crescita a doppia cifra che questo mercato sta vivendo per il quinto trimestre consecutivo, nonostante i dubbi che la pandemia ha generato sulla ripresa economica.