Apple considera l’annullamento della produzione di iPhone SE

La roadmap di Apple per i suoi prossimi prodotti include un nuovo iPhone SE più economico del resto dei dispositivi, di cui l’azienda sta però prendendo in considerazione l’annullamento della produzione di massa prima della recessione prevista nell’anno 2023.

L’analista Ming Chi Kuo ha avvertito che Apple sta prendendo in considerazione l’annullamento o il rinvio della produzione di massa dell’iPhone SE 4, che dovrebbe essere lanciato nel 2024, sulla base della sua ultima ricerca.

I motivi della decisione

Secondo diversi rapporti, Apple ha avuto difficoltà con le vendite di questi modelli di iPhone poiché non sono così attraenti come i dispositivi concorrenti nella stessa fascia di prezzo.

Ma non è l’unico motivo per cui Apple starebbe considerando di annullare i suoi piani per il lancio di un nuovo iPhone SE. Kuo ha anche affermato che l’aggiornamento del dispositivo con design a schermo intero comporterà un aumento significativo dei costi di produzione.

L’attuale modello di iPhone SE è ancora basato sul design dell’iPhone 8, con un display LCD da 4,7 pollici con pulsante Home e Touch ID.

Il futuro di iPhone SE

“Di conseguenza, Apple potrebbe dover riconsiderare il posizionamento del prodotto e il ROI per SE 4”, anticipa l’analista in un thread su Twitter. La sua cancellazione aiuterebbe anche l’azienda a superare la recessione globale che è prevista nel 2023.

Ad ogni modo, diversi rumors hanno suggerito che Apple è al lavoro su una nuova versione di ‌iPhone SE‌, con il lancio del dispositivo previsto per il 2024. Il dispositivo sarebbe simile all’iPhone XR, con un design a tutto schermo con Face ID o un pulsante di accensione ‌Touch ID‌.

Se desideri restare informato con altre notizie come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!