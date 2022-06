Apple annuncia un nuovo MacBook Air e rivela il suo sistema operativo iOS 16

Apple ha presentato questo lunedì in anteprima l’ultima versione del suo sistema operativo, iOS 16, di cui ha messo in evidenza la sua blocca schermo rinnovato, così come la sua nuova versione per mac, macOS Avventura.

L’azienda ha rilasciato i dettagli della sua sezione “software”, così come i suoi nuovi dispositivi MacBook Air Y Macbook Pronell’ambito di Conferenza mondiale degli sviluppatori Apple (WWDC)il cui “keynote” è stato trasmesso in diretta ed è stato introdotto dal suo CEO, Tim Cook.

Nelle parole del vicepresidente senior dell’ingegneria del software di Apple, Craig Federighi, “iOS 16 è un ottimo aggiornamento, con nuove funzionalità che cambieranno il modo” in cui viene utilizzato l’iPhone, grazie al suo design e funzionamento rinnovato.

Novità di iOS 16

Innanzitutto, con iOS 16 la schermata di blocco si rinnova e diventa più personalizzata e utile, grazie al fatto che presenta un effetto multistrato con un effetto di profondità che lo rende più attraente.

Puoi modificare i formati di questo, in cui sono integrati anche i “wodget” ispirati alle build di Apple Watch, utilizzando stili diversi per data e ora, oltre a caratteri, caratteri e colori varia e adattata ai gusti degli utenti.

Un’altra delle funzionalità più eccezionali è il riprogettare le tue notificheche non comprimono più lo schermo, ma lo mantengono sgombro essendo posizionati nella parte inferiore di esso e in un formato a cascata.

Adesso Modalità di concentrazione sono più facili da configurare con ciascuna di queste schermate di blocco ed è stato anche introdotto uno strumento, iCloud Photo Library Sharing, per condividere le immagini con altri utenti in un gruppo, che avranno accesso per aggiungere, eliminare, modificare o contrassegnare come preferiti il video e foto.

Altri formati e servizi inclusi nell’ultima versione del sistema operativo iOS sono Apple Pay Più tardi, un’opzione inizialmente destinata solo agli utenti negli Stati Uniti, che consente loro di dividere l’importo di un acquisto con Apple Pay in quattro pagamenti uguali nell’arco di sei settimane, senza interessi o commissioni.

nuovo macbook air

La società ha anche annunciato un nuovo MacBook Air, il suo laptop più popolare, che sarà dotato del processore M2, una seconda generazione di propri microchip.

Il M2 è l’evoluzione del processore M1 che Apple ha presentato nel 2020 e che ha concluso più di un decennio in cui i computer dell’azienda erano dotati di chip Intel.

Il MacBook Air, oltre a questa tecnologia, verrà fornito con un nuovo design abbastanza diverso da quello che aveva fino ad ora e con una riduzione del 20% in volume.

Il laptop avrà uno spessore di 11,3 millimetri e un peso di 1,2 chilicon uno schermo più grande da 13,6 pollici, una fotocamera migliore e avrà di nuovo la connessione Magsafe per alimentare la batteria.

Il MacBook Air sarà offerto in quattro colori e sarà disponibile il prossimo mese, a partire da $ 1.199.

L’azienda della mela morsicata equipaggerà anche la sua seconda con la M2″computer portatile“Il MacBook Pro da 13 pollici più venduto, che manterrà il suo design attuale e partirà da $ 1.299.

Apple ha anche introdotto un nuovo sistema operativo per i suoi computer, battezzato macOS Ventura e le cui novità cercano in gran parte di facilitare il lavoro collaborativo per coloro che non si trovano nello stesso ufficio e l’interoperabilità tra diversi prodotti Apple.

Così, ad esempio, d’ora in poi la fotocamera dell’iPhone può essere utilizzata come webcam da un computer o spostare facilmente a video chiamata da un telefono a un laptop.

L’iPad riceve anche un aggiornamento del suo sistema operativo che migliora multitasking e le possibilità di collaborare con altre persone, ad esempio con una nuova applicazione che consente a più persone di lavorare contemporaneamente sulla stessa tela digitale.