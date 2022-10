Apple alza il prezzo di alcuni dei suoi vecchi modelli nonostante non abbia introdotto miglioramenti

quando Manzana ha annunciato sorprese nel Gamma iPad tutti aspettavano le notizie per concentrarsi sul nuovo iPad Pro e iPad 10, così come nel Apple TV 4K. Quello che pochi si aspettavano è che le modifiche includessero prezzi più costosi in Europa per i prodotti con cui continueranno a essere venduti Le stesse caratteristiche che mesi fa

Riguarda iPad Air, che sale di 90 euro, passando da 679 euro a 769 euro, nel modello standard. Un aumento del 13% che diventa 19% nel caso di iPad Mini, che costa 100 euro in più, da 549 euro a 649 euro. In caso di iPad 2021 C’è anche una nuova tariffa: Apple ha reso più costoso il modello, che va da 379 euro a 429 euro.

L’impatto dello scenario economico

Apple non ha fornito la sua versione sul aumento del tasso, anche se si ipotizza che l’origine dell’aumento dei prezzi abbia a che fare con l’allungato ombra di inflazione e anche il deprezzamento dell’euro contro il dollaro (Apple ha mantenuto le tariffe negli Stati Uniti).