Apple acquista la start-up finanziaria britannica Credit Kudos per 150 milioni di dollari

Manzana ha acquisito il Società britannica di fintech Credit complimenti in un affare del valore di $ 150 milioni e che è stato chiuso all’inizio di questa settimana, secondo “CNBC”.

L’azienda acquisita dalla società Apple ha sede a Londra e sviluppa software che utilizza le coordinate bancarie dei consumatori per eseguire controlli del credito più informati nelle domande di prestito. È anche uno dei grandi concorrenti di importanti agenzie di informazioni creditizie come Equifax o TransUnion.

Secondo la fonte “CNBC”, un portavoce anonimo di Apple, la società di Tim Cook “acquista di tanto in tanto società tecnologiche più piccole e generalmente non discutiamo del nostro scopo o dei nostri piani”. Allo stesso modo, i media indicano che l’acquisizione potrebbe avere serie implicazioni per alcuni dei clienti dell’azienda londinese, tra cui altre società di tecnologia finanziaria come Curva e Fronteggiato.

L’acquisto segue l’andamento di altre operazioni realizzate negli ultimi mesi, come l’acquisto di Tink by Visa in un accordo chiuso per 2.100 milioni di dollari o il tentativo proprio di Visa di acquisire Plaid, una startup del valore di 13.400 milioni di dollari e il cui acquisto è stato demolito dopo una causa antitrust da parte del governo degli Stati Uniti.

Credito Kudos accumulato £ 4,5 milioni di perdite (5,9 milioni di dollari) nell’anno finanziario 2020, il doppio dei 2,2 milioni di sterline persi nel 2019, ha dichiarato la società alla British Companies House.