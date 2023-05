Appena arrivato da Zara e già una stella delle vendite: il pantalone carrot quasi esaurito

Esistono capi eleganti che brillano da soli, senza bisogno di nulla di più. Ti sorprenderà scoprire che il pantalone carrot di Zara è già una vera e propria star.

Questo pantalone è leggero, comodo e perfetto per la stagione estiva. Diventerà un capo imprescindibile nel nostro guardaroba.

Come è il pantalone carrot che veste così bene

Parliamo di un pantalone a vita alta con pinces sul davanti. Ha tasche anteriori e una tasca finta sul retro. Inoltre, ha la chiusura anteriore con cerniera, bottoni interni e gancio metallico, e il dettaglio della cintura intrecciata abbinata in contrasto.

È realizzato al 57% in cotone e al 43% in viscosa. Per prolungare la vita dei tuoi capi in denim, lava sempre a basse temperature e al rovescio, in modo da preservare i colori, la struttura del tessuto e ridurre il consumo di energia.

In questo caso, il pantalone richiede le seguenti cure per durare più a lungo:

Lavare in lavatrice a max 30°C. Centrifugare a breve

Non usare candeggina / sbiancante

Stirare a temperatura massima di 110°C

Non usare l’asciugatrice

Come è un pantalone con queste caratteristiche

In generale, quando si parla di un pantalone carrot si intende un pantalone che ha una vita alta, una vestibilità ampia sui fianchi e una forma più stretta sulle caviglie. Si distingue dagli altri per le pieghe in vita e le tasche sui lati.

Visto che ha la cintura, questa può essere realizzata con vari materiali, in particolare pelle o tessuto, e può variare in larghezza e design a seconda del marchio e dello stile del pantalone.

Se sei interessato al pantalone carrot con cintura di Zara, devi guardare bene le specifiche e sapere come acquistarlo, perché è molto facile.

Si acquista sul sito web di Zara

Per maggiori informazioni, lo puoi trovare sul sito web di Zara ed è molto facile da acquistare. Il prezzo è di 35,95 euro, e le taglie vanno dalla XS alla L, ma attenzione perché le unità sono limitate e in questo caso devi fare presto se non vuoi perderlo. Prendi questo modello che veste così bene!

L’acquisto online offre davvero tutta la comodità per acquistare capi velocemente e senza la necessità di spostarsi. Guarda bene i dettagli dell’acquisto, il costo della spedizione e se ci sono resi, perché tutto è facile da gestire senza problemi. Non aspettare di vederlo in giro e prendi questo capo prima che finisca.

