Apocalisse ‘Crypto’: tutti i rischi per bitcoin dalla carneficina di LUNA e UST

La storia della caduta dell’impero Terra, per mano del crollo della sua stablecoin, il terra dollar (UST) e del suo token, il LUNA, ha molte implicazioni oltre ai milioni di dollari evaporati da entrambe le “criptovalute”, che si aggiungono agli oltre 600.000 milioni di dollari che le valute digitali hanno perso nel giro di una settimana. Gli esperti indicano due derivati: il danno arrecato ai fondamentali degli asset digitali e ai progetti DeFi (finanza decentralizzata) legati all’UST. Il mercato delle criptovalute in generale ha chiuso la sessione l’11 maggio aggiungendo un altro giorno nero alla sua tremenda carneficina della scorsa settimana. Il bitcoin ha toccato un minimo di $ 28.000 e le valute digitali hanno visto il loro valore totale scendere a $ 1,2 trilioni. Entrambi i marchi sono messi alla prova questo giovedì.

Né la vendita della quasi totalità della dispensa bitcoin della Luna Foundation Guard (LFG), l’entità preposta a supportare l’UST, né il I piani del fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, di sacrificare la LUNA per salvare il dollaro di terra sono riusciti a superare l’ancora 1:1 dell’UST. L’annuncio che Terra intendeva coniare più token per supportare la stablecoin non si è adattato bene al mercato che ha continuato a battere la cripto stablecoin. Per quanto riguarda LUNA, la carneficina è assoluta, in quanto è stata scambiata sotto 1 dollaro, anche meno di 0,5 biglietti verdi (minimo al momento in cui scriviamo a 30 centesimi).

“L’impatto di questo evento sul mercato in generale è molto significativo”, afferma Marcus Sotiriou, analista di Global Block. Presto scopriremo cosa I progetti DeFi sono stati sostenuti dall’UST o ancorato ad esso, dice l’esperto, un collegamento che ha fatto affondare protocolli di primo piano. I critici della piattaforma ora affermano che Terra non ha la liquidità necessaria per sostenere i suoi token. La sua più grande piattaforma DeFi, Protocollo di ancoraggioha anche assistito a un massiccio esodo di fondi, uscendo dalle prime 10 piattaforme di finanza decentralizzata.

Terra (LUNA) ha rappresentato il secondo ecosistema più grande in termini di Total Value Locked (TVL) in DeFi, con circa 16.800 milioni di dollari. L’ecosistema funziona con 2 token: UST e LUNA. UST è una stablecoin ancorata 1:1 al dollaro USA, mentre LUNA è un token di governance. L’intero ecosistema è costruito attorno alla stablecoin UST. Per creare più UST devi consumare LUNA, il che significa che il token è deflazionistico. “Bloccando gli UST è stato possibile ottenere un rendimento annuo del 19,5% (APY), che ha causato una maggiore richiesta del token e, quindi, un aumento del valore di LUNA”, spiega Gabriel Debach, analista di eToro.

“Oltre ai venti contrari macroeconomici, con una Federal Reserve implacabile sugli aumenti dei tassi di interesse, che tiene alle corde asset come azioni e valute digitali, ora esiste un rischio fondamentale per il settore delle criptovalute, da quando la stablecoin UST è scesa da 1 dollaro”, commenta l’analista di Global Block.

A differenza di molte stablecoin, come Tether, USDC o BUSD, Terra UST è una stablecoin algoritmica, il che significa che invece di essere supportata 1-1 da vari asset, si basa su un algoritmo che utilizza vari incentivi di mercato per mantenere un prezzo fisso .

L’ondata di vendite ha causato il panico estremo, “dal momento che gli investitori hanno reagito male alla notizia che il LFG ha venduto le sue riserve”, spiega. I dati di Glassnode lo dimostrano 80.000 bitcoin sono stati trasferiti sulle piattaforme di scambio (circa $ 2,4 miliardi) che mostra che LFG ha venduto le sue riserve al fine di raccogliere fondi per far salire nuovamente il prezzo di UST. Secondo questi calcoli, ha appena 500 milioni di dollari in BTC, dei 3.000 milioni che ha accumulato.

A quanto sopra, va aggiunto che la risposta delle autorità di regolamentazione nei prossimi mesi “probabilmente sarà implacabile”, indica Sotiriou. Martedì il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha parlato casualmente davanti alla commissione bancaria del Senato della potenziale minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata dai mercati non regolamentati delle criptovalute. “Penso che questo dimostri semplicemente che si tratta di un prodotto in rapida crescita e così via ci sono rischi per la stabilità finanziaria e abbiamo bisogno di un quadro che sia appropriato”, ha dichiarato.

Inoltre, Todd Phillips, direttore della regolamentazione finanziaria e della corporate governance presso il Center for American Progress, ha affermato che “gli investitori in ‘stablecoin’ meritano lo stesso tipo di protezione che otterrebbero con i fondi del mercato monetario. 18 miliardi di dollari di ricchezza che stiamo vedendo svanire davanti ai nostri occhi e le persone stanno perdendo soldi.

“Fondamentalmente, le stablecoin, che dovrebbero essere completamente supportate da una uguale quantità di fiat, sono tornate sotto i riflettori e gli operatori continuano a mostrare la loro ansia al riguardo“, conclude Naeem Aslam, analista di Avatrade.