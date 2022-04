Antonio Rudiger al Real Madrid: il difensore centrale del Chelsea si unirà ai Blancos a parametro zero

Il difensore del Real Madrid e del Chelsea Antonio Rudiger hanno raggiunto un accordo per il difensore tedesco che si unirà ai Los Blancos a parametro zero questa estate, secondo Fabrizio Romano, insider del calcio della CBS, e diversi rapporti in Europa. Il giocatore firmerà un contratto quadriennale, riferisce ESPN.

Il 29enne ex giocatore dello Stoccarda e della Roma si è distinto per i Blues da quando è arrivato nel 2017, giocando un ruolo fondamentale nella vittoria del club in UEFA Champions League la scorsa stagione (guadagna tutte le azioni di Champions League su Paramount+). Questa stagione in corso lo ha visto anche migliorare i suoi numeri in avanti, segnando cinque gol in questa stagione, di cui uno al Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Il suo arrivo colmerebbe un vuoto nella squadra di Carlo Ancelotti dopo le partenze di Sergio Ramos e Raphael Varane la scorsa estate. I Blancos hanno Eder Militao in testa alla linea di fondo e hanno atterrato David Alaba libero la scorsa estate, con la mossa di Rudiger che ha fornito un’incredibile profondità e allo stesso tempo ha permesso all’allenatore di usare Alaba altrove, come nella posizione di terzino sinistro preferita dal giocatore, se lo si desidera. A sua volta, questa mossa dà anche ad Ancelotti la possibilità di utilizzare Nacho come terzino anziché come difensore centrale.

Per il Chelsea, con i Blues che dovrebbero perdere anche Andreas Christansen a parametro zero, li lascia più magri in difesa e potrebbe comportare più minuti per Trevor Chalobah e Malang Sarr. Il club, a causa delle sanzioni contro il proprietario uscente e l’oligarca Russina Roman Abramovich, non è autorizzato a fare nuovi acquisti in estate allo stato attuale delle cose, anche se dovrebbe cambiare entro la fine della stagione con il club sull’orlo della vendita.