Antonio Delgado (Aleasoft): “Ci vorrà tempo per recuperare i prezzi dell’energia elettrica come quelli del 2019”

Lo scorso marzo il prezzo medio dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso ha raggiunto i 283,39 euro al megawattora (€/MWh), il 523,49% in più rispetto a quanto pagato nello stesso mese del 2021 (45,45 €/MWh). L’8 marzo è stato registrato il prezzo medio più alto del periodo, con una media di 544,98 euro/MWh e un picco fino a 700 euro. È stato il mese in cui abbiamo pagato di più la bolletta dell’elettricità da quando sono iniziate le registrazioni. La situazione è leggermente migliorata ad aprile, scendendo del 32% rispetto a marzo a un prezzo medio di 191,52 €/MWh, il più basso da settembre 2021 (156,14 €/MWh)… ma anche più del triplo di quanto pagato nello stesso mese del 2021 (65,02 €/MWh) e quasi il doppio del prezzo medio dello scorso anno (111,93 €/MWh).

Dallo scorso ottobre ci siamo abituati a vedere un prezzo dell’energia elettrica assolutamente alle stelle. L’aumento di i costi dei diritti di emissione di CO2 o il aumento della domanda dopo la forte riapertura dell’economia mondo post-pandemia sono alcuni dei fattori che hanno maggiormente influenzato questa crisi energetica, accentuata dallo scorso 24 febbraio: il giorno in cui la Russia iniziò l’invasione dell’Ucraina. Per tre mesi, il prezzo del gas naturale e del petrolio è salito alle stelle. “L’Europa è in guerra. Non ne siamo comunque a conoscenza perché il fronte è in Ucraina, ma siamo in guerra e la guerra ha conseguenze, non solo per la parte dei feriti e dei morti, ma anche per la parte economica”, sottolinea. Antonio Delgado Rigalui, amministratore delegato di Previsioni energetiche di Aleasoft.

“Il problema non è fino a che punto arriverà il prezzo del gas, ma quanto durerà. È possibile che a un certo punto la fornitura venga interrotta perché quel gas proviene dalla Russia”, afferma Delgado, quando il taglio del gas alla Finlandia non era avvenuto Dopo aver reso pubblico il suo intenzione di aderire alla NATO. Se questa circostanza si verificasse in maniera generale in Europa, l’ad di Aleasoft sottolinea che questo sarebbe un grosso problema, ma non per la riduzione dell’offerta rispetto alla domanda, ma per la dipendenza dell’Europa dal gas russo: “L’interruzione della fornitura di gas sarebbe fondamentale. C’è molta produzione di elettricità che dipende dai cicli combinati e un taglio del gas aumenterebbe molto i prezzi”. Soluzioni come l’accordo tra USA e Unione Europea per la prima fornitura di una maggiore quantità di gas naturale liquefatto (GNL) inoltre non sembrano ottimali: “Quel gas arriva via nave e attraverso il fracking ed è costoso. Sei stazioni, quasi un terzo di quelle europee, si trovano in Spagna e nei paesi europei si vede che questo tipo di installazione non è facile”. “Ci vorrà tempo per recuperare prezzi come quelli del 2019”frase.

Delgado sostiene che, nonostante il fatto che in Spagna non siamo nella situazione migliore, sottolineando il “potenziale problema” posto dalla dipendenza dall’Algeria (“Il 30% della nostra domanda arriva attraverso quel gasdotto e può essere interrotto se c’è un problema diplomatico”), la nostra dipendenza è molto inferiore a quella di altri paesi dell’Europa centro-orientale “che sono stati con queste importazioni stabili di gas per annianche importando direttamente energia elettrica”: “Non puoi fare a meno di quell’energia da un giorno all’altro perché la tua economia dipende da quell’energia”.

“Ora siamo in un periodo tranquillo dell’anno perché è primavera”, continua, “poi arriva l’estate e, a meno che la fornitura non venga interrotta, questo problema non sarà drammatico, ma bisognerebbe stoccare il gas perché con l’arrivo dell’inverno riappariranno tutte le tensioni e la situazione può complicarsi”. Delgado, che spera che la Russia “riconsideri”, sottolinea l’importanza di fare questo accumulo di energia per quando non c’è molto sole o non ci sono così tante giornate ventose, un “problema drammatico e che sembra che nessuno se ne renda conto” perché “ci siamo abituati al gas”: “È stato molto facile: se avevi bisogno di gas, veniva da qualche parte, dal gasdotto o dalla nave. Ma ora non avremo quel gas”. “In estate il fotovoltaico ha una performance rispetto alla capacità del 50% e in inverno del 10%. Dobbiamo fare un rimessaggio stagionale per poter superare bene l’inverno”, sottolinea.

SPAGNA, UNA POTENZA CON AREE DI MIGLIORAMENTO

In questo contesto, l’Unione Europea ha raddoppiato il suo impegno per l’energia verde e la decarbonizzazione dell’economia con piani come il Piano REPowerEUche prevedono una riduzione di quasi due terzi delle importazioni di gas russe entro la fine del 2022. Per Delgado, tutti questi piani “trentenni” saranno “ancora più notevoli ed essenziali”. “È l’unica alternativa che c’è”, assicura, sottolineando il ruolo che la Spagna può svolgere in questo scenario: “Abbiamo il sole, abbiamo l’eolico, il fotovoltaico e l’eolico sono redditizie e continueranno ad esserlo perché avremo bisogno di sempre più energia pulita. Dobbiamo anche immagazzinare quell’energia ed esportarla e La Spagna può diventare un importante esportatore di carburante verde”.

Nonostante il buon scenario che Aleasoft disegna per la Spagna, paese che considerano una “mecca” delle energie rinnovabiliNon è tutto oro quello che luccica. “La questione normativa sta venendo meno”, lamenta Delgado, “ci sono molti decreti che non aiutano a creare la necessaria fiducia normativa o legale”. “I più importanti strategicamente sono gli investimenti e le centinaia di miliardi di cui avremo bisogno per sviluppare le energie rinnovabili e che i soldi arrivano solo dalle grandi banche e dai fondi di investimento”, continua Delgado, che chiede anche un tempi più rapidi per approvare progetti di energia verdecompreso che il governo mette a loro disposizione più terreni pubblici: “Siamo in tempo di guerra, dobbiamo realizzare progetti strategici”. “Ci sono molti sforzi che stanno andando al rallentatore ed è un problema che può essere risolto. TDovrebbero anche fare piani a lungo termine per la generazione e la distribuzione di idrogeno verdema in pratica non si fa e lo Stato non l’ha assunta come priorità”, spiega.

Dove il governo ha fatto più sforzi è in limite il prezzo del gas. La proposta approvata dall’UE consentirà a Spagna e Portogallo di limitare il costo del gas a 50 €/MWh per il prossimo anno e Il Governo prevede che la riduzione della bolletta elettrica sia compresa tra il 15% e il 20%. “È una misura positiva per i consumatori e l’industria elettro-intensiva”assicura Delgado, che ci crede il prezzo medio potrebbe aggirarsi intorno ai 110€/MWh, un “50% di quanto pagato nel mercato all’ingrosso”. Un mercato che, nonostante le critiche più ricevute per la sua sistema marginalista pricing, ha ancora un modello attuale per Aleasoft: “Controlla la domanda e l’offerta, che è ciò che il mercato deve fare. L’elettricità è alta perché il gas è alto. Servono centinaia di miliardi di euro per cambiare modello pulito e questo mercato lo favorisce”.

Inoltre, Delgado ha sostenuto per a moratoria temporanea sui diritti di CO2 nei cicli combinatiritenendo che il connubio tra i prezzi elevati del gas e tali diritti si stia trasferendo a conto finale, stimando una riduzione fino a 30 €/MW in caso di adozione di tale provvedimento, e ha optato per una maggiore interconnessione energetica con la “grande batteria” che è la Francia. “Quando hanno un prezzo migliore, l’energia potrebbe fluire oltre confine e viceversa. Se l’interconnessione fosse infinita, il prezzo sarebbe lo stesso in Francia e in Spagna. Produrremo sempre con le risorse più efficienti”, conclude.