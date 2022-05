Anthony Hopkins, ‘Loewe boy’ a 84 anni

diversità e umorismo. Loewel’azienda di origine spagnola, che ora appartiene al conglomerato francese del lusso LVMH ed è diretta da JW Anderson, ha presentato la sua nuova campagna pubblicitaria con un bel mazzo di volti noti del mondo della culturain posa atteggiamento divertente per il fotografo Juergen Teller. Da attori, artisti, cantanti, atleti e modelli… sono stati tutti fotografati in luoghi diversi, sia indoor che outdoor, con un cenno all’umorismo che tanto caratterizza lo stile del fotografo.

Ma tra tutti spicca il carismatico attore gallese Anthony Hopkins, che a 84 anni dimostra di essere ancora al top della forma. Dal giardino della sua magione a Los Angeles, si è vestito con due ‘look’ della ditta che fu -all’inizio del XX secolo- fornitrice della Casa Reale al tempo di re Alfonso XIII. Naturalmente, il protagonista de ‘Il silenzio degli innocenti’ compare in uno di loro con a Felpa Loewe e borsa T con Anagram Studs sul pavimento. Nell’altro ritratto posa con un lungo cappotto nero, applicazioni dorate, una vistosa camicia stampata con ciambelle multicolori e fa un cenno verso la borsa XL in versione pelle marrone.

Più protagonisti

Anche la musica saudita sfila davanti alla telecamera di Teller Alewyail modello americano Kaia Gerberatleta paralimpico giapponese Maya Nakanishi e lo scultore americano Lynda Benglis (anche ottantenne).

In caso di Gerber lo scenario prescelto è all’interno di una vasca da bagno piena di schiuma, in mezzo alla strada, con la borsa in mano Cavallerizza 16 Piazza come se fosse un tesoro.

La musica Alewya appare seduto su uno sgabello di legno, con la borsa Piccolo bordo del puzzle tra le gambe. e l’attore Josh O’Connorche interpreta il principe Carlo in “The Crown”, posa sul campo con una pelliccia bianca, jeans e borsa Borsa Anagramma.

Il resto dei protagonisti della campagna lo sono Jessie Bucky o l’attrice cinese Tang Wei.

Si tratta del Collezione pre-autunno 2022, che mescola colori decisi, texture selvagge e capi esterni. Il iconiche borse Loeweintanto, si presentano in una serie di nuove interpretazioni, in pellami colorati e metallizzati, e in tutte le taglie.