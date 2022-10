ANTENNA 3 | Interrompono La Roulette de la Suerte dal vivo per quello che è successo durante il programma

The Wheel of Luck è uno dei concorsi con la storia più lunga sul piccolo schermo. Antena 3 ha optato per questo formato per alzare il mezzogiorno e sembra che la strategia abbia funzionato bene. Non bisogna dimenticare che il contest è arrivato addirittura a sostituire I Simpson, una delle serie più mitiche del canale principale di Atresmedia che finì per essere retrocessa su Neox, una delle sue scommesse non appena fu lanciata la Televisione Digitale Terrestre (DTT).

In questo programma le capacità dei concorrenti si uniscono a un pubblico dedicato e a un presentatore che è riuscito anche a conquistare il pubblico. Inoltre, se c’è qualcosa che è riuscito ad attirare il pubblico, è che si tratta di un concorso a cui chiunque può partecipare da casa cercando di indovinare i pannelli.

Il format è riuscito ad essere il leader in una fascia oraria più che complicata. Non dobbiamo dimenticare che questo concorso è in competizione con Ya es Mediodía, il programma presentato da Sonsoles Ónega su Telecinco e che cerca di ripetere il successo che la combinazione di politica, economia, eventi e chiacchiere sentite ha avuto nel programma di Ana ai suoi tempi. Rose Quintana . Ma anche così, non è riuscito a spodestare la Ruota della fortuna.

Durante i fine settimana e le vacanze, Antena 3 trasmette capitoli ripetuti della Roulette of Luck, qualcosa, sì, che non piace molto ai fan del programma, che preferiscono godersi nuovi episodi ogni volta che accendono la televisione.

È un dato di fatto che Antena 3 sa che la Roulette di Fortuna funziona ed è per questo che approfittano del programma per introdurre promozioni di altri formati della casa. In questo caso, qualche giorno fa è stata la presentatrice Eva González a passare attraverso il format di mezzogiorno con l’obiettivo di promuovere La Voz Kids. Il format doveva essere interrotto in modo che potessi fare la promozione.