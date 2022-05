Ansiolitici, la nuova droga tra gli adolescenti

La Spagna ha guidato ancora una volta il consumo legale di benzodiazepineun gruppo di farmaci che comprende ansiolitici, ipnotici e sedativi prescritto per ansia, insonnia, schizofrenia o disturbi psichiatrici. Nel 2020, l’ultimo studio effettuato, quasi 110 dosi giornaliere ogni 1.000 abitantisecondo l’International Narcotics Control Board.

Il loro utilizzo è salito alle stelle nella pandemia perché sono aumentati i casi di ansia e depressione, per i quali sono prescritti. Tuttavia, da circa due anni sono diventati anche i nuova droga tra i giovaniche usano queste droghe per sballarsi alle feste. Li mescolano con alcol, bevande stimolanti o altre sostanze come la cannabis, che ne aumentano l’effetto sedativo-ipnotico. Il 22,5% dichiara di averli consumati in un determinato momento e lo fa in tenera età: 14 anni o meno. Già l’ultimo Un rapporto del ministero della Salute sul consumo di droga nell’istruzione secondaria (Estudes), realizzato con i minori di età compresa tra i 14 ei 18 anni, avverte di questa tendenza.

Secondo questo documento, Un minore su cinque afferma di aver consumato, sporadicamente, questi medicinali come forma di svago. E la metà ammette di averlo usato senza prescrizione medica. In Estremadura si segue lo stesso schema che nel resto del territorio nazionale, motivo per cui psicologi e amministrazioni avvertono dell’aumento di questo tipo di sostanza per uso ricreativo. E al dettaglio per il tuo acquisto.

Si tratta di noti farmaci commerciali come lexatina (bromazepam), valium (diazepam), trankimazin (alprazolam) o orfidal (lorazepam), che richiedono il ritiro di una prescrizione dalla farmacia. Infatti, precisamente per controllarne il consumo viene registrato il DNI della persona che li acquisisce. “In farmacia, nessuno di questi medicinali viene dispensato senza prescrizione medica”, afferma il presidente del Collegio dei farmacisti di Badajoz, Cecilio Venegas.

“In farmacia non si vendono senza ricetta, ma i minorenni hanno accesso a quelli che avanzano a casa” Cecilio Venegas Presidente del Collegio dei Farmacisti di Badajoz

Né il settore ha rilevato ricette false o furti negli stabilimenti della regione, come è successo anni fa con Rohypnol o burundanga, nota come “droga dello stupro” (è usata per far addormentare le vittime e aggredirle sessualmente, produce anche amnesia, quindi non ricordano nulla dopo). Non è facile accedere a questi farmaci, motivo per cui i giovani li comprano al mercato nero. Anche se le farmacie non hanno rilevato nemmeno un commercio illegale di queste pillole. Venegas scommette che questo mercato nero è stato creato dai blister avanzati che i parenti hanno in casa e che sono a disposizione dei minorenni. “Possono essere nell’armadietto dei medicinali di casa perché molte volte i trattamenti non sono finiti o nemmeno iniziati, ma le pillole vengono conservate sul comodino”, afferma Venegas.

Vedi anche: Gli esperti non vedono "rigore scientifico" nell'uso delle mascherine all'aperto I ragazzi vendono al mercato nero le pillole che altri parenti tengono in casa

Poi i ragazzi vendono al mercato illegale con queste pillole. Ecco perché il presidente del Collegio dei farmacisti di Badajoz sostiene di fare una “prescrizione adeguata” di questi farmaci e di prescriverli solo nei casi in cui è strettamente necessario. Sebbene le benzodiazepine siano droghe legali, il loro traffico è un crimine contro la salute pubblica, che comporta pene detentive da sei mesi a tre anni. Tuttavia, nella regione Finora, la Polizia Nazionale non ha rilevato un movimento significativo di questo tipo di droga. Il mercato illegale è ancora dominato dalle solite sostanze: ketamina, anfetamine, marijuana o hashish.

dipendenze

Proyecto Hombre mette in guardia da questa tendenza e si prende già cura degli adolescenti con dipendenze da questo tipo di droga. Il gruppo ha lanciato, con la Junta de Extremadura, il programma Pepcar, per rispondere ai giovani che presentano comportamenti di dipendenza o rischiano di subirli. Colpisce il fatto che l’età del primo contatto con la droga sia scesa a 14 anni e il cambiamento del profilo del consumatore, che non proviene più da famiglie disgregate. “Il modello principale prima erano le famiglie destrutturate, con poche cure familiari e che non frequentavano gli istituti, ma ora troviamo giovani provenienti da famiglie strutturate, con un buon rendimento scolastico, ma che conducono una doppia vita. Quando questo accade, arrivano più fuori luogo genitori che adolescenti, perché non se lo aspettano”, afferma la coordinatrice del centro diurno Proyecto Hombre e di questo programma, María de la Nueva Martín. “Trovi giovani che fumano dieci canne al giorno”Aggiungere.

“I consumatori ora sono bravi studenti e provengono da famiglie strutturate” Maria de la Nueva Martin Uomo del progetto

L’età più critica è tra i 12 ei 13 anni perché è il momento del passaggio dalla scuola all’istituto e in cui gli adolescenti iniziano a interagire con altri gruppi. “Devi essere molto vigile. Il buon rendimento scolastico continua mentre giochi solo con le droghe, ma quando c’è già una dipendenza, i buoni voti scompaiono”assicura Martín, che consiglia di essere attento a queste situazioni perché possono essere un segnale di avvertimento.

Il primo contatto con la droga arriva con l’alcol, seguito dalla cannabis. Quest’ultima è quella che apre la porta ad altre sostanze come la cocaina, le droghe sintetiche o le benzodiazepine. “La cannabis è la prima causa di schizofrenia in Spagna. Il cervello dell’adolescente si sta ancora sviluppando e le conseguenze possono essere fatali, il problema è che queste conseguenze si vedono a lungo termine”, aggiunge María de la Nueva Martín. Ha curato giovani nei quali i problemi psichici causati dalle articolazioni non si sono placati e si sono conclusi con focolai psichiatrici e ricoveri.

Una volta che la famiglia ha la prova del consumo, la cosa più importante, insiste il coordinatore del Proyecto Hombre, è comunicare con gli adolescenti. “La prima cosa che un padre prova quando qualcuno gli dice che suo figlio è stato visto con una canna in mano è la paura. Poi le voci arrivano con gli adolescenti, ma devi cercare di calmarti, sederti e parlare con loro, chiedi loro perché lo fanno e ci mettiamo nelle mani di professionisti. Molti genitori prendono le distanze dai loro figli perché sono arrabbiati, ma dobbiamo cercare di aiutarli”insiste.

Il programma che sviluppa Proyecto Hombre (al momento si svolge solo nella provincia di Cáceres, attraverso i suoi uffici nelle città di Cáceres e Plasencia) è preventivo, educativo e terapeutico, rivolto sia ai giovani che alle loro famiglie. . Ha due diverse terapie. Uno di questi è rivolto agli adolescenti che presentano un rischio di dipendenza (hanno già flirtato con la droga ma non hanno un’abitudine al consumo), con i quali si lavora sulla prevenzione e l’educazione ad abitudini di vita sane.

Vengono serviti anche minorenni tossicodipendentiche hanno difficoltà a condurre una vita normale. “La maggior parte dei minori arriva con abitudini di consumo molto elevate, ma subisce una grande pressione, con poca voglia di fare terapia, ma alla fine si adattano e finiscono per venire perché vogliono”, dice il coordinatore del programma.

Non tutti riescono a liberarsene: “Chi arriva con l’idea del cambiamento, dopo due o tre sedute inizia a mentalizzare ea raggiungere gli obiettivi. Ma c’è chi non vuole smettere di consumare, con lui cerca di consumare meno per ridurre i danni”.