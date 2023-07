Andare in ufficio non è mai stato così chic: la gonna lunga vintage di Zara che sta rivoluzionando Internet.

Andare in ufficio non è mai stato così chic: la gonna lunga...

Siamo nel pieno della campagna dei saldi estivi, il momento ideale per fare un giro nei negozi di abbigliamento e rinnovare il tuo guardaroba a un prezzo molto più conveniente rispetto ad altri momenti dell’anno. Inoltre, iniziano ad arrivare le nuove proposte della prossima stagione, che sono molto interessanti perché saranno il grande successo dell’autunno. Oggi ti presentiamo una falda lunga vintage di Zara che sta spopolando nelle vendite, perché nonostante la sua lunghezza è perfetta per l’estate grazie ad altre caratteristiche… affrettati, perché va a ruba!

Zara si sta dando da fare con i saldi negli ultimi giorni, ma è vero che si possono trovare delle meraviglie anche nelle collezioni che non sono in saldo e che valgono comunque la pena, soprattutto quando si tratta di articoli che sai che indosserai e sfrutterai. Ecco perché è importante riflettere bene su ciò che si acquista e non farsi trascinare ad acquistare cose che alla fine non userai mai.

La stupenda falda lunga vintage di Zara che ti conquisterà

Si tratta della Falda evasé con cintura in lino, una bellissima gonna perfetta per l’estate grazie ai materiali con cui è realizzata, quindi sarà perfetta per te perché è bella e così versatile che potrai abbinarla in molti modi diversi per ottenere una grande varietà di look. Attualmente ha un prezzo di 35,95 euro, non è in saldo ma è così bella che ne vale comunque la pena.

Questa fantastica falda lunga vintage di Zara è realizzata in tessuto misto al 50% lino e 50% viscosa, quindi anche se è un capo lungo è leggero e fresco, quindi ideale per il periodo caldo. Ha dettagli molto interessanti come la vita alta e la linea svasata, una cintura marrone e una chiusura laterale con cerniera nascosta nella cucitura, un finitura bellissima che si abbina a una gonna in un tono beige ideale da abbinare a molti altri colori.

Disponibile dalle taglie XS alla XL, per la sua produzione Zara ha lavorato con programmi di monitoraggio per garantire il rispetto dei suoi standard ambientali, sociali, di sicurezza e di salute, cosa che fa già in modo integrale con tutti i capi che produce. Il lino utilizzato per la sua realizzazione è di origine europea, coltivato senza l’utilizzo di semi geneticamente modificati e limitando l’uso di fertilizzanti e pesticidi.

Per mantenere questa fantastica falda lunga vintage di Zara sempre nelle migliori condizioni, è importante seguire le raccomandazioni del produttore:

Lavare in lavatrice a massimo 30°C, con breve centrifuga.

Non usare candeggina o agenti sbiancanti.

Stirare a massimo 110°C.

Pulizia a secco solo con tetracloroetilene.

Non asciugare in asciugatrice, solo all’aria.

