Ancora sofferenza per l’euro tra Fed e Bce, la guerra e le elezioni in Francia

L’euro ha incatenato diversi giorni chiaramente ribassisti da quando giovedì scorso ha perso il livello di supporto dei minimi annuali, poco sopra 1,08 dollari. Il suo aspetto tecnico non migliora dopo aver toccato i minimi da due anni quasi a 1,0750$ e, nonostante la chiusura settimanale si sia collocata al di sopra dell’attuale resistenza -precedentemente supporto- a 1,0850$, gli esperti prevedono più sofferenza per la moneta europea fino, almeno, a 1,07 dollari.

Il consenso degli analisti consultati dalla Bolsamanía è unanime nel attribuire questa debolezza alla divergenza nelle politiche monetarie tra la Banca centrale europea (BCE) e la Federal Reserve statunitense (Fed). “Continuiamo a vedere rischi al ribasso per euro/dollaro data la crescente probabilità di divergenza di crescita tra Europa e Stati Uniti e la continua incertezza geopolitica ed elettorale”, osservano gli esperti di Morgan Stanley.

“La BCE ha perso un’occasione per convincere i mercati che l’inflazione è stata presa sul serio durante la riunione di aprile (tenutasi la scorsa settimana),” dice Ebury. un grande dissenso all’interno del consiglio, poiché “fonti della BCE” hanno fatto trapelare che un aumento dei tassi a luglio è ancora una possibilità.

In generale, il mercato ha preso atto che il presidente della banca centrale, Christine Lagarde non ha escluso una modifica del tasso di deposito durante l’estate, appena prima che i responsabili politici vadano in vacanza. Tuttavia, quasi nessun analista consultato crede in questa opzione e ritengono molto più probabile che i rialzi dei tassi inizieranno a settembre.

“Pensiamo ancora che scontando a L’aumento di luglio del prezzo del denaro da parte della BCE continua a essere un’opzione troppo aggressivaed è molto probabile che si verifichi un graduale spostamento al di sotto di 10 punti base nel tempo.

I mercati ora prevedono 63 punti base di rialzi dei tassi prima della fine dell’anno, un modesto calo rispetto ai 70 punti base previsti prima della riunione del 14 aprile.

“Ci auguriamo che il La BCE interrompe gli acquisti netti di attività a luglio e inizieranno ad aumentare i tassi di interesse a settembre”, commentano da ING. “La banca centrale non anticiperà in nessun momento le sue controparti in termini di normalizzazione della sua politica. Sarà un viaggio a passo di lumaca”, aggiungono.

Gli analisti indicano anche l’incertezza sulle elezioni presidenziali francesi del 24 aprile e il conflitto tra Russia e Ucraina come un freno alla moneta unica. Oltre agli indici PMI, questa settimana richiamano l’attenzione sul secondo turno delle elezioni per decidere chi sarà l’inquilino dell’Eliseo. “Lo speriamo Macron vince le elezionicome prevedono tutti i sondaggi, ma pensiamo anche che i mercati abbiano già questo risultato e che avrà scarso impatto sull’euro”, commentano da Ebury.

Questo, aggiunto al il divario tra Fed e BCE rimarrà ampio più a lungo, “danno argomenti contro una ripresa dell’euro, quindi l’euro/dollaro potrebbe testare 1,0700 nei prossimi giorni”, affermano da ING. Altri esperti avvertono di cali al di sotto di questo prezzo, poiché “sembra che si avvicinerà ai minimi di marzo 2020 in $ 1,0635“, avverte Michael Hewson, responsabile dell’analisi di CMC Markets. “Dobbiamo vedere una ripresa sopra 1,0840 dollari per stabilizzarci e segnalare un movimento verso l’area di 1,0930 dollari”, conclude.