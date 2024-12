Analizzano la carne dell’hamburger di Lidl e non credono a quello che hanno trovato

La catena di supermercati Lidl continua a stupire i consumatori con la sua offerta di prodotti di qualità. L’ultimo in ordine di arrivo è l’hamburger biologico “Origine Pirenei”, che sta riscuotendo un successo incontrovertibile nel reparto carni. Questo prodotto, molto apprezzato dai clienti, è stato recentemente analizzato da un esperto di dieta noto a livello nazionale, che ha condiviso i risultati delle sue ricerche in un video diventato virale. L’esperto, incoraggiato dalle continue richieste dei suoi follower, ha deciso di mettere alla prova la qualità e il sapore di questa carne. La sua analisi ha rivelato che l’hamburger è composto per il 98,2% da carne di manzo, oltre a sale e antiossidanti. Sei curioso di sapere il suo verdetto dopo questa ricerca? Continua a leggere per scoprirlo.

L’hamburger di Lidl: ecco cosa c’è dietro

Nonostante l’alta percentuale di carne, l’esperto nutrizionista ha riscontrato qualche perplessità dovuta alla presenza di antiossidanti in un prodotto che viene pubblicizzato come biologico. Ha inoltre scoperto che l’hamburger di Lidl venduto in coppia contiene ben il 99% di carne di manzo, accompagnato solo da sale e pepe, senza alcun additivo aggiuntivo. Questa è stata chiaramente la sua scelta preferita. Secondo l’esperto, questa è un’opzione molto più consigliabile tra la gamma di prodotti disponibili nei supermercati, ed è tra le migliori.

@microbiotadesdecero Analizzando l’hamburger “origine Pirenei” di LIDL #lidlitalia #lidlprodotti #hamburgers #comprasanabili #cestadellaspesa ♬ sonido original – Microbiotadesdecero

Il verdetto dell’esperto: cosa contiene realmente l’hamburger di Lidl?

Miodrag Borges, tecnico superiore in Dietetica, ha esaminato attentamente l’hamburger biologico “Origine Pirenei” di Lidl, uno dei prodotti più popolari del supermercato. In un video condiviso su TikTok, Borges rivela che ha deciso di analizzare questo prodotto dopo aver ricevuto numerosi messaggi dai suoi follower.

Secondo Borges, l’hamburger “Origine Pirenei” di Lidl contiene un 98,2% di carne di manzo, sale e due antiossidanti. Quest’ultimo aspetto non lo ha convinto del tutto. In contrasto, ha sottolineato che un’altra opzione disponibile da Lidl, che viene venduta in coppia e contiene il 99% di carne di manzo, oltre a sale e pepe, non include additivi aggiuntivi.

Come scegliere la carne migliore

La carne fornisce una serie di nutrienti essenziali per il corpo umano. È composta principalmente da proteine, che rappresentano tra il 16% e il 22% del suo contenuto, fondamentali per lo sviluppo e il mantenimento dei muscoli, organi e altri tessuti del corpo.

Tuttavia, la quantità di grasso nella carne può variare notevolmente. Mentre tagli magri come il filetto possono avere solo l’1% di grasso, pezzi come la pancetta possono raggiungere fino al 48% di grasso, influenzando il sapore e la consistenza, così come il suo valore nutrizionale. Oltre alle proteine e ai grassi, la carne contiene anche una varietà di vitamine e minerali essenziali per la salute, come il ferro, lo zinco, il fosforo, il potassio e diverse vitamine del gruppo B, tra cui la vitamina B12, essenziale per la funzione nervosa e la produzione di globuli rossi.

Nonostante i suoi benefici nutrizionali, si consiglia di consumare carne con moderazione e di variare con altre fonti di proteine come il pesce, le uova e i legumi. Si ritiene che una porzione adeguata di carne sia di circa 100 grammi, il che aiuta a mantenere un equilibrio nella dieta e ad evitare eccessi che potrebbero essere dannosi per la salute, come il sovraccarico renale dovuto all’elevato apporto di proteine o l’accumulo di grassi associato a problemi cardiovascolari.