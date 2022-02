Analisi video CaixaBank: ‘buttare indietro’ manuale già ai massimi storici

La banca continua ad essere esultante, con Sabadell, CaixaBank e Bankinter in testa. Si può dire che le banche di piccole e medie dimensioni sono ancora molto forti. Capire che Santander e BBVA sono quelli che consideriamo i pesi massimi del settore.

Analisi tecnica RITORNO AL PASSATO Breve termine Medio termine Lungo termine

Spettacolare ‘rally’ delle azioni CaixaBank dai minimi di gennaio e dicembre. Dai minimi di gennaio il valore accumula una rivalutazione del 25% e dai minimi di dicembre del 50%. Ma è che, in aggiunta, dal punto di vista dell’analisi tecnica troviamo un ‘tiro indietro’ manuale, dal book al canale ribassista laterale attraverso il quale il prezzo si era spostato da maggio dello scorso anno a gennaio di questo . Ci si è appoggiato con estrema precisione ed è uscito con rinnovata energia in ascesa. E questo è tutto Non ha nulla di veramente importante fino all’area di 3,90 euro (massimi record).