Analisi video Applus: sopra i massimi di gennaio confermerà il doppio minimo

Applus ha annunciato questo lunedì che la Xunta de Galicia ha notificato la continuità della concessione effettuare il controllo tecnico dei veicoli (ITV) nella Comunità Autonoma fino alla fine del 2027.

Analisi tecnica VALORI IN TREND LATERALE Breve termine Medio termine Lungo termine

In virtù di ciò, Plus+ ha annunciato che investirà in una maggiore capacità della rete di assorbire la crescente domanda, oltre che in tecnologia, per consentire un maggiore aumento dell’efficienza del servizio e la riduzione dell’impatto ambientale.

Dal punto di vista dei grafici, il valore si muove all’interno di un long laterale da poco più di un anno e tutto fa pensare che, al di sopra dei massimi di gennaio (8,42) confermerebbe un dato di ritorno al rialzo. Si tratta di un potenziale double bottom la cui proiezione minima teorica di rialzo punta al di sopra, addirittura, del massimo del 2021 a 9.265 euro. Ma come dico sempre, non anticipiamo gli eventi e lasciamo che il prezzo ci dica cosa vuoi fare e quando.