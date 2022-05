Amper entra nella distribuzione in fibra di Telefónica in Germania

Ampere ha annunciato di aver acquisito il 45% della tedesca Ingegneria e costruzione dell’Atlante per 225.000 euro in un’operazione che consentirà entrare a far parte del dispiegamento in fibra ottica del ‘fiberco’ di Telefónica e Allianzcome riportato dalla società alla National Securities Market Commission (CNMV).

“ATLAS è stato premiato a dicembre 2021 dalla società Unsere Grüne Glasfaser (UGG, società tedesca partecipata da Telefónica e dal suo partner Allianz), di ccontratto del valore di 110 milioni di euro e con un dispiegamento in un periodo di tre anni, che non è ancora iniziato e che raggiungerà le 70.000 case nella regione della Baviera”, ha indicato l’azienda.

Il governo tedesco ha obiettivo di arrivare nel 2025tramite un’infrastruttura Gbit, a tutte le Regioni e Comuni tramite cavo in fibra ottica tramite FTTH.

“Il Gruppo Amper, a sua volta, sta valutando, insieme ai suoi partner, di optare per nuovi progetti per operatori di telecomunicazioni sia per il mercato tedesco che per quello britannico, i due principali mercati europei per potenziale di crescita”, hanno aggiunto.

L’azienda sottolinea che “questi mercati, che sono nelle fasi iniziali del loro dispiegamento, hanno ambiziosi obiettivi di connettività e accessibilità legati a una maggiore domanda di banda, nel contesto delle esigenze che l’industria 4.0 pone al riguardo e della prossima generazione del 5G telefonia mobile”.