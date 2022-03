American Express si unisce a Visa e Mastercard nella sospensione delle operazioni in Russia

American Express (AMEX) ha annunciato questa domenica che sospenderà le sue operazioni in Russiaaderendo al provvedimento preso sabato da altre società americane specializzate in carte di credito, come ad esempio Visa e MasterCard.

“Alla luce di attacco continuo e ingiustificato della Russia contro il popolo ucrainoAmerican Express sospende tutte le operazioni in Russia”, ha affermato la società in una nota.

Di conseguenza, le carte American Express emesse in tutto il mondo non funzionerà più nei negozi o negli sportelli automatici in Russia. Cosa c’è di più, le carte emesse localmente in Russia dalle banche russe non funzioneranno più all’esterno del paese nella rete globale di American Express.

“Stiamo anche terminando tutte le operazioni commerciali in Bielorussia. Questo si aggiunge ai passaggi precedenti che abbiamo intrapreso, tra cui interrompere le nostre relazioni con le banche in Russia colpiti dalle sanzioni del governo internazionale e statunitense”, ha aggiunto il gruppo finanziario.

“Nelle ultime settimane, abbiamo lavorato duramente per supportare i nostri colleghi e clienti in questi paesi. Sebbene questa decisione avrà un impatto su di loro, continueremo a fare il possibile per supportarli. Uno dei nostri valori aziendali è ‘Fai la cosa giusta’“Amex ha spiegato.

“Questo principio ci ha guidato durante questa difficile crisi e continuerà a farlo, supportando i nostri colleghi, clienti e la comunità internazionale. nella speranza di una soluzione pacifica di questa crisi“, è finito.

Questo sabato, il Catena di moda spagnola Inditex ha anche annunciato la cessazione temporanea delle sue attività in Russia, unendosi ad altre catene come Mango e H&M.