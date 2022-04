American Airlines si avvicina alle entrate pre-pandemia e le sue azioni salgono alle stelle

American Airlines ha pubblicato ilrisultati economici del primo trimestre 2022alcuni dati in cui la crescita del redditoche sono saliti a $ 8,9 miliardi. Le vendite sono quindi più di 500 milioni sopra le aspettative iniziali e rappresentano il doppio di quanto registrato un anno fa (4.000 milioni di dollari). Inoltre, la compagnia aerea sottolinea solo questo sono inferiori del 16% rispetto a quelli registrati nel primo trimestre 2019l’anno scorso senza effetti della pandemia.

Lo spiega la più grande compagnia aerea statunitense è stato “redditizio” nel mese di marzodove c’era un record di venditae designa il terzo mese del 2022 come il primo mese dall’inizio della pandemia in cui le entrate totali hanno superato i livelli del 2019. Inoltre, lo garantisce si aspettano una ripresa del 92% o del 94% di quello che era il secondo trimestre del 2019 e che il suo reddito totale è compreso tra il 6% e l’8% in più rispetto allo stesso periodo del 2019.

Dopo aver pubblicato i risultati, le azioni della società sono salite oltre l’11% nel ‘premarket’ e oltre il 7% dall’apertura del parquet di New York.

“La domanda di viaggi d’affari domestici è costantemente migliorata poiché gli uffici sono stati riaperti e le restrizioni di viaggio sono state revocate. I ricavi delle piccole e medie imprese e dei clienti che viaggiano per un mix di affari e piacere rimangono molto forti e si stanno avvicinando a una piena ripresa dall’inizio della pandemia e che anche la domanda di viaggi internazionali è aumentata notevolmente a causa delle restrizioni di viaggio sollevato in alcune parti del mondo.

Lo ha invece comunicato la compagnia aerea perdita per azione rettificati sono stati 2,32 dollari per azione per questo primo trimestre rispetto ai 2,40 previsti.

American Airlines ha 15.500 milioni di liquidità totale disponibile e lo assicura “rimane sulla buona strada per ridurre i livelli di debito globale di 15.000 milioni entro la fine del 2025”. Nel primo trimestre, la società ha completato un riacquisto sul mercato aperto di $ 317 milioni delle sue note senior non garantite da $ 750 milioni con scadenza a giugno.

Fino alla data, American ha ridotto il suo debito globale di 4,1 miliardi di dollari dai livelli massimi del secondo trimestre del 2021.