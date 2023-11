Amelia Bono indossa il gilet virale di Zara che sta spopolando

Lo porterai nelle tue occasioni più speciali. L’influencer Amelia Bono lo indossa e sta benissimo. È il gilet virale di Zara che sta facendo impazzire.

Con blazer e gonna plissettata arancione, è la scelta migliore quando hai un appuntamento, una cena o anche una festa.

Ecco il gilet virale di Zara che sta spopolando.

È sartoriale ed effetto pelle. Un gilet sofisticato con scollo a V e maniche senza cuciture. Ha false tasche anteriori vivaci e si chiude comodamente frontalmente con bottoni rivestiti dello stesso colore.

Puoi abbinarlo a jeans, a pantaloni skinny, a shorts effetto pelle, blazer e persino a gonne plissettate come abbiamo visto su Instagram con Amelia Bono.

Qual è la sua composizione e come possiamo curarlo?

Il gilet è realizzato al 100% in poliestere, con un rivestimento al 100% in poliuretano e una fodera al 100% in poliestere.

Per curarlo, Zara consiglia di aerare e spazzolare le tue giacche e cappotti per mantenerli puliti. Questo processo è più delicato sui tessuti e inoltre evita il consumo di acqua ed energia dei processi di lavaggio.

In questo caso, è possibile lavarlo a mano a max 30ºC, non usare candeggina, non stirare, non pulire a secco, non usare l’asciugatrice e pulire la superficie del materiale con acqua e sapone neutro.

Completa il tuo look

Per poter indossare questo gilet, da Zara ci sono determinati capi come la gonna midi effetto pelle a 25,95 euro, la giacca biker effetto pelle a 39,95 euro, i pantaloncini con pinces effetto pelle a 25,95 euro, gli stivaletti biker con fibbie in pelle al prezzo di 49,95 euro, la minigonna a pieghe anch’essa effetto pelle con un prezzo di 25,95 euro, oltre ai pantaloni cargo neri e satinati che puoi trovare sullo stesso sito al prezzo di 29,95 euro.

Quanto costa il gilet

Ha un prezzo di 27,95 euro, e le taglie in cui è disponibile vanno dalla XS alla L. Bisogna considerare che questo prodotto veste più grande del solito.

Ora puoi ordinare su Zara e averlo a casa nel modo migliore e in modo rapido. Puoi anche verificare la disponibilità in negozio dallo stesso sito, soprattutto se passi da qualche negozio o se ne hai uno vicino.

