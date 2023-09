Amelia Bono ha i pantaloni palazzo ideali per concludere le vacanze nel migliore dei modi

Questi pantaloni lunghi e a gambe larghe per le donne sono perfetti nelle giornate calde, permettendo a chi li indossa di sentirsi fresche e comode mentre si fa un cenno alla moda del secolo scorso. Amelia Bono ha i pantaloni palazzo che devi comprare.

Li abbiamo trovati su Panambi, che è una delle migliori alternative da scegliere nel 2023.

Amelia Bono ha i pantaloni palazzo

Tipici degli anni ’20, i pantaloni attuali sono realizzati con materiali molto più piacevoli sulla pelle e di migliore qualità. Concentrandoci specificamente su questo modello, si tratta di un pantalone palazzo a vita alta realizzato in raso. Deliziosamente accompagnato, questo tessuto ha una cerniera invisibile sul retro che facilita l’indossarlo o toglierlo.

Versatile e adattabile a diverse situazioni

Come specificato da Panambí sul loro sito web, questi sono “i pantaloni ideali per qualsiasi tuo prossimo evento”. Questo perché sono estremamente versatili e si adattano perfettamente a situazioni diverse in cui li indosserai presto.

Di un unico colore e realizzato con una combinazione di nylon e viscosa, lo consigliamo soprattutto per eventi semi-formali. Quando pensi di indossare un paio di pantaloni, ma non vuoi qualcosa di noioso, questo modello risalterà con questa combinazione di colori.

Tuttavia, il colore è unico quindi non potrai sceglierlo. Puoi comunque scegliere la taglia, che va dalla 34 alla 44.

Come abbinarlo?

Si consiglia di abbinare questi pantaloni ad una scarpa sobria, preferibilmente di colore nero e con alcuni centimetri di altezza. Utilizzando questo colore manterrai l’attenzione sui pantaloni e il tacco o la piattaforma ti faranno sembrare più alta.

Se hai intenzione di indossare degli accessori, assicurati che non riducano la presenza del protagonista principale della serata: il tuo palazzo.

Quanto costa questo prodotto?

Il pantalone palazzo a vita alta, realizzato in raso di viscosa stampato di Panambí, ha un prezzo di 175 euro. Ovviamente non è un articolo economico, ma ne vale la pena per i materiali di prima qualità e le sensazioni che provoca.

Inoltre, dovresti sapere che puoi permetterti di avere un pantalone come quelli delle celebrità pagandolo in tre rate. Puoi pagare dividendo l’importo in tre mesi, versando in ognuno di essi 58,33 euro anziché i 175 euro in un’unica soluzione.

Inoltre, tutte le tasse sono incluse, quindi quello è il prezzo finale che paghi per questo incredibile modello Palazzo Benoit.

4.3/5 - (3 votes)