Amazon presenta i suoi sistemi Wi-Fi mesh eero Pro 6E ed eero 6+

Amazon presenta eero Pro 6E ed eero 6+, le ultime aggiunte alla serie eero 6 di sistemi Wi-Fi mesh. eero Pro 6E supporta velocità di rete fino a 2,3 Gb/s, fornisce copertura per più di 100 dispositivi connessi contemporaneamente e offre accesso alla nuova banda a 6 GHz, consentendo a più team di ottenere velocità di più di un gigabit in tutta la casa. Da parte sua, eero 6+ è un conveniente sistema gigabit, con accesso al canale a 160 MHz per una connettività veloce per video 8K e AR/VR; supporta più di 75 dispositivi collegati contemporaneamente.

Caratteristiche della serie

Il modello eero Pro 6E è configurato come il primo sistema abilitato Wi-Fi 6E della serie e in grado di supportare più di 100 dispositivi contemporaneamente. Capace di supportare velocità di rete fino a 2,3 Gb/s (un gigabit cablato e 1,3 Gb/wireless), consente velocità Wi-Fi di oltre un gigabit in tutta la casa e sfrutta la nuova Band 6 per fornire l’accesso a un nuovo , ampio spazio Wi-Fi che consente velocità più elevate e minore congestione nella rete domestica. Integrando 1 porta Ethernet da 2,5 Gb e 1 porta Ethernet da 1,0 Gb su ciascun dispositivo, eero Pro 6E supporta piani Internet multigigabit. E con la larghezza di banda Wi-Fi aggiuntiva di 160 MHz, ottieni una connettività adeguata per attività come AR/VR e video 8K. Un singolo eero Pro 6E copre fino a 190 m²; un pacco da 2 copre fino a 370 m²; e una confezione da 3 copre fino a 560 m².

L’eero 6+ è il sistema gigabit più conveniente. L’ultima offerta dual-band di eero è ottimale per piani Internet fino a un gigabit e offre copertura per più di 75 dispositivi contemporaneamente. Ogni dispositivo ha 2 porte 1.0 GbE per la connettività cablata gigabit e fornisce anche l’accesso a una banda da 160 MHz per un wireless più veloce rispetto alle precedenti offerte dual-band di eero. Un singolo eero 6+ copre fino a 140 m²; un pacco da 2 copre fino a 280 m²; e una confezione da 3 copre fino a 420 m².

Rispetto alle precedenti versioni della gamma, eero Pro 6 ora parte da 229€, ed è adatto alle case con connessioni Internet Gigabit. È un router Wi-Fi 6 mesh tri-band ad alte prestazioni con due porte Ethernet e un controller Zigbee Smart Home integrato. Un singolo eero Pro 6 copre fino a 190 m².

Dal canto suo, eero 6, a un prezzo a partire da 119 euro, è adatto alle case con connessioni Internet fino a 500 Mbps e fornisce copertura per più di 75 dispositivi contemporaneamente. Un singolo eero 6 copre fino a 140 m².

Caratteristiche

Tutti i dispositivi della serie eero 6 funzionano con il servizio Internet corrente degli utenti. L’installazione è semplice poiché tutto ciò che devi fare è scollegare il tuo vecchio router e collegare il tuo eero al tuo modem. Dopo aver effettuato l’accesso all’app, sei pronto per partire. I dispositivi sono retrocompatibili con la precedente generazione di eero, quindi puoi facilmente espandere la tua rete aggiungendo più dispositivi se necessario. È anche possibile cambiare il gateway esistente con un router più nuovo, senza dover smontare la rete attuale.

Tutti i dispositivi utilizzano la tecnologia di rete TrueMesh brevettata per reindirizzare il traffico di rete e ridurre la congestione, il buffering e le interruzioni per lo streaming 4K, i giochi e le videoconferenze. Il app eero può essere utilizzato per gestire la rete, mettere in pausa Internet, condividere la rete con amici o ospiti, indipendentemente dal fatto che l’utente sia a casa o fuori. Dopo aver collegato il tuo account eero al tuo account Amazon, i dispositivi abilitati si uniscono immediatamente alla rete e rimangono connessi quando cambi il nome della rete o la password.

Con un controller Zigbee Smart Home integrato, tutti i dispositivi possono collegare terminali smart home compatibili sulla tua rete con Alexa, senza la necessità di un controller Zigbee separato.

Prezzo e disponibilità

I dispositivi della serie eero 6 sono già disponibili sul mercato. Pro 6E al prezzo di 359€ (confezione da uno) e 839€ (confezione da 3). eero 6+ è ora disponibile al prezzo di 149€ (confezione da 1) e 329€ (confezione da 3). eero Pro 6 è ora disponibile a un prezzo inferiore; 229€ (confezione da 1) e 599€ (confezione da 3); eero 6 ha un prezzo di 119€ (confezione da 1) e 259€ (confezione da 3).