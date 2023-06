Amazon: Le date del prossimo evento “Prime Day” sono finalmente rivelate!

Ogni anno, i membri di Amazon Prime hanno diritto a un evento esclusivo. Si tratta di un appuntamento da non perdere perché comporta molti vantaggi.

Infatti, i più grandi fan dello shopping online sono sempre alla ricerca delle ultime novità. Un comunicato di Amazon ha recentemente rivelato le date per questo momento imperdibile!

Amazon Prime: l’evento da non perdere torna quest’anno!

Come ogni anno, gli appassionati di shopping online saranno conquistati dal “Prime Day”. Infatti, questo evento permetterà di godere dei prezzi più bassi sul sito di Amazon. Naturalmente, tutti gli articoli proposti in occasione dell’evento saranno di alta qualità. Come ha indicato il gruppo, troverai prodotti di marchi molto conosciuti!

Come al solito, saranno i membri Prime a poterne beneficiare durante il “Prime Day”. L’evento è nato per la prima volta nel 2015 ed è stato subito un grande successo. Inizialmente era stato creato per celebrare i 20 anni di Amazon, ma è diventato una vera tradizione annuale. Infatti, per molti è diventato un appuntamento da non perdere!

Il famoso “Prime Day” permette infatti di beneficiare di una multitudine di offerte lampo. Questo evento mitico di Amazon di solito inizia a mezzanotte, gli abituali sono sempre in agguato. Bisogna ammettere che molti articoli di qualità a prezzi bassi vengono messi in vendita, quindi è un’occasione da non perdere!

Ogni anno, i fan dello shopping online sono già molto impazienti per questo evento. Restano aggiornati sulle ultime notizie riguardanti il “Prime Day” di Amazon. È stato rivelato un comunicato con date e orari. Inoltre, sappi che quest’anno ci sarà anche una piccola novità!

Le date del Prime Day svelate, con piccole novità!

Questo eccezionale evento di Amazon inizia a mezzanotte. Il fatto che ci siano due date invece di una per maggiori dettagli. Sappi che per quest’anno il Prime Day inizia l’11 luglio alle 00:01. È stato indicato nel comunicato che terminerà il 12 luglio a mezzanotte. Quindi segna tutto questo nel tuo agenda perché le promozioni saranno numerose!

Hai ancora un po’ di tempo per prepararti al Prime Day. Quelli di Amazon hanno anche aggiunto che nuove offerte verranno pubblicate ogni 30 minuti. Hanno anche sottolineato la presenza di “sconti significativi” durante questo evento. Tutto fa pensare che il prezzo dei prodotti sarà molto conveniente!

Per quest’anno, Amazon introduce una novità durante il Prime Day. Infatti, ci saranno offerte su prodotti provenienti da piccole e medie imprese regionali francesi. Anche le startup della French Tech saranno coinvolte, come ha spiegato Frédéric Duval. Quest’ultimo è, precisiamo, il direttore generale di Amazon France!

Per il Prime Day 2023, quelli di Amazon hanno quindi voluto mettere in evidenza i marchi francesi. Sappi che ci saranno comunque marchi internazionali durante le offerte lampo. L’11 luglio non è lontano, è quasi ora per te di approfittare di una moltitudine di prodotti a prezzi bassi. Questo è senza dubbio uno degli eventi migliori in materia di vendita online dell’anno!

Amazon: il Prime Day è molto utile per molte persone!

Il Prime Day è sempre stato vantaggioso sia per i venditori che per gli acquirenti. Infatti, le promozioni eccezionali permettono di procurarsi buoni prodotti a prezzi sorprendenti. Questo evento di Amazon permette anche a molte aziende e marchi di guadagnare ancora più notorietà. Inoltre, con la novità di quest’anno, le vendite delle piccole e medie imprese saranno stimolate!

Sapevi che l’anno scorso Amazon ha organizzato un secondo Prime Day? Si è svolto nel mese di ottobre 2022 a causa dell’elevata inflazione. I membri di Amazon Prime sono sicuramente già impazienti e hanno già segnato le date nei loro agenda. Se non sei ancora un membro, dovresti iscriverti per poter beneficiare dei vantaggi che ne derivano!