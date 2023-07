Amazon: L’azienda offre affari allettanti in concomitanza con l’arrivo dei saldi estivi del 2023!

Noi entriamo nella stagione estiva e questo significa che ci saranno sconti ovunque. Anche se i saldi estivi sono iniziati mercoledì 28 giugno, le proposte interessanti erano già presenti da tempo.

Amazon si è già mosso con alcune offerte legate ai suoi servizi. Scopriamo nelle prossime righe le offerte vantaggiose proposte dal sito di Jeff Bezos!

Amazon: Un’estate piena di vantaggi!

La stagione estiva rimane sempre uno dei migliori momenti per fare acquisti durante l’anno. Infatti, durante questo periodo ci sono promozioni di ogni tipo. Amazon segue questa tradizione e offre sempre promozioni interessanti. I saldi estivi del 2023 a partire da mercoledì 28 giugno sono numerosi, ma le offerte vantaggiose non finiscono qui!

L’11 e il 12 luglio ci sarà il Prime Day, un appuntamento imperdibile per i fan dell’e-commerce. Questo evento speciale riservato a coloro che hanno un abbonamento Prime sarà pieno di sconti incredibili. Troverai prodotti di grandi marche a prezzi scontati. Quindi segna subito il tuo calendario. È la tradizione annuale di Amazon da non perdere!

Amazon è così generoso durante l’estate che ci sono persino alcuni articoli gratuiti. Infatti, con il Prime Gaming è possibile ottenere giochi video gratuiti ogni settimana dal 21 giugno all’11 luglio. Nel catalogo è possibile trovare titoli leggendari come “Shovel Knight: Showdown”. Tuttavia, sappi che non sono solo i giocatori ad essere conquistati all’inizio della stagione estiva!

Il sito di vendita al dettaglio offre offerte ovunque per quest’estate 2023. Gli sconti non si limitano ai numerosi prodotti in vendita. Amazon propone anche offerte allettanti sui servizi che offre. Nelle prossime righe dell’articolo, saranno soprattutto i fan di film, serie e musica ad essere attenti!

Offerte legate a numerosi servizi da non perdere!

Sappi che attualmente è possibile usufruire del Pass Warner per 30 giorni. I nuovi membri Amazon Prime iscritti tra il 28 giugno e il 12 luglio avranno accesso a questo. È un’occasione da non perdere se vuoi guardare molti più film e serie durante questa estate. Infatti, il Pass Warner ti permette di ampliare notevolmente il tuo catalogo!

Anche coloro che desiderano le serie di OCS saranno conquistati quest’estate grazie ad Amazon. Dal 3 al 17 luglio, il primo mese ti costerà solo 1 €. Questo piccolo prezzo include molti altri vantaggi che puoi goderti. Sappi che avrai anche un accesso gratuito di 30 giorni a Filmo, Universal+, Shadowz e Universciné!

Hai capito bene, Amazon fa del suo meglio per soddisfare i fan di film e serie questa estate. Ma i membri Prime hanno anche molti altri vantaggi a loro disposizione. Anche la piattaforma di musica e podcast “Amazon Music Unlimited” avrà una promozione. Preparati quindi ad ascoltare molta musica durante questa stagione estiva!

Attraverso Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire gratuitamente di “Amazon Music Unlimited” per 4 mesi. Inoltre, per coloro che sono già abbonati, sappi che l’offerta famiglia sarà disponibile senza costi aggiuntivi. Con tutta la musica e tutti i podcast disponibili sulla piattaforma, è un’occasione da non perdere!

Amazon: Un’estate piena di promozioni e sconti!

Avrai sicuramente già notato che queste offerte riguardano principalmente i membri di Amazon Prime. Questo riesce sicuramente a convincere molte persone che l’iscrizione è piena di vantaggi. Le offerte proposte dal sito di vendita al dettaglio sono numerose e lo saranno ancora. Infatti, è solo una questione di tempo prima dell’arrivo del Prime Day!

Si può dire che Amazon non esita a fare promozioni per tutti i gusti. Inizialmente, i fan di film e serie hanno numerose offerte da sfruttare quest’estate. Inoltre, anche i fan di videogiochi hanno diritto a giochi gratuiti dal 21 giugno. Infine, c’è anche l’offerta riguardante “Amazon Music Unlimited” che offrirà tanta musica e podcast!