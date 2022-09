Amazon lancia nuovi prodotti basati sull’intelligenza ambientale

La società Amazon ha appena annunciato nuovi prodotti per il nostro mercato che aumentano la possibilità di scelta per gli utenti e aumentano notevolmente il portafoglio dell’azienda. In sintesi sono:

Kindle Scrivi: È il primo Kindle a leggere e scrivere che integra il primo schermo da 10,2”, 300 dpi in alta risoluzione sul mercato, luce frontale autoregolante, luce calda regolabile, una batteria con maggiore autonomia e una matita. Emula la sensazione di scrivere su carta e ti consente di prendere appunti in milioni di libri o organizzare elenchi di attività. Il Kindle Scribe è già disponibile da oggi per la prenotazione a partire da € 369,99.

Nuovi echi: Echo Dot ed Echo Dot con orologio: La nuova generazione di Echo Dot ed Echo Dot con orologio è dotata di una migliore qualità audio, nuovo sensore di temperatura e controlli one-touch migliorati e indicatore LED. Preordina ora e inizierà la spedizione il mese prossimo: Echo Dot a € 59,99 e Echo Dot con orologio a € 69,99.

EcoStudio: Arriva con un suono più avvolgente e coinvolgente grazie a una nuova tecnologia di elaborazione dell’audio spaziale e all’estensione della gamma di frequenze. Echo Studio in antracite è ora disponibile per € 199,99 e il nuovo colore bianco può essere preordinato e inizierà la spedizione il mese prossimo.

Fire TV in arrivo su Echo Show 15: un aggiornamento gratuito consentirà agli utenti di accedere ai contenuti di Fire TV. In Spagna, i clienti potranno cercare, esplorare e guardare film e serie da servizi come Movistar+, RTVE Play o ATRESplayer, tra gli altri (alcuni servizi potrebbero richiedere un abbonamento).

Nuovo Cubo Fire TV: Il nuovo Fire TV Cube con controllo vocale con Alexa è il lettore multimediale in streaming Fire TV con il 20% di potenza in più rispetto alla generazione precedente, con una porta di ingresso HDMI e con tecnologia Wi-Fi 6E. Fire TV Cube è disponibile per il preordine a € 159,99.

Telecomando vocale Alexa Pro: Arriva il telecomando vocale premium Alexa Pro arriva con la funzione di ricerca del telecomando Fire TV, retroilluminazione e pulsanti personalizzabili. Il controllo vocale Alexa Pro è ora disponibile per la prenotazione a € 39,99.

Nuove telecamere ad anello e pulsante antipanico

Questo è lo scriba Kindle

La nuova generazione di Kindle unisce lettura e scrittura. Ha uno schermo 10,2″ 300 dpi bianco carta E viene fornito con una penna inclusa che non è necessario caricare. Lo schermo emula la sensazione e la fluidità della lettura e della scrittura su carta, con testo nitido e spazio per visualizzare caratteri, immagini, grafica e documenti di grandi dimensioni. Progettato per leggere e prendere appunti, aggiungere commenti a documenti o tenere un diario.

“Kindle Scribe è il miglior Kindle che abbiamo costruito fino ad oggi, emulando l’esperienza di lettura e scrittura su carta reale”, ha affermato durante la presentazione. Eric Saarno, vicepresidente di Amazon Devices International. “Si ispira ai clienti Kindle che hanno aggiunto miliardi di note ed evidenziazioni ai libri nel corso degli anni ed è ottimo per rivedere e annotare documenti, gestire l’elenco delle cose da fare o disegnare grandi idee. . Offre inoltre tutti i vantaggi Kindle che gli utenti conoscono e amano, come milioni di titoli disponibili, caratteri regolabili, funzioni di lettura premium e settimane e settimane di durata della batteria, il tutto con il vantaggio di un grande schermo”.

Ha uno spessore di 5,8 mm, aggiunge una luce anteriore autoregolante e una matita nelle versioni base o premium tra cui scegliere, che aderiscono magneticamente al lato del dispositivo. Ammettono tratti di diverse larghezze, ha uno strumento per sottolineare, uno per cancellare e un altro per annullare. La versione premium integra una gomma e un pulsante di azione rapida che può essere configurato per passare tra diverse opzioni di scrittura, come matita, pennarello o altro.

La nuova funzionalità per le note digitali funge anche da taccuino e diario, consentendoti di scegliere tra modelli, inclusi elenchi di cose da fare per il monitoraggio e fogli a righe per prendere appunti durante le riunioni. Tutti i taccuini vengono automaticamente salvati e sottoposti a backup sul cloud gratuitamente.

La funzione Invia a Kindle ti consente di importare documenti personali dal tuo computer o dispositivo mobile su Kindle Scribe e scrivere direttamente sulla pagina in qualsiasi PDF.

Nuovo eco con un suono migliore

La nuova generazione di Echo Dot arriva con importanti miglioramenti. come hai fatto notare Eric Sarnio: “Grazie a una qualità del suono migliorata e a un fattore di forma compatto, ognuno di questi nuovi dispositivi offre più modi per rendere Alexa una parte importante della tua giornata. E con la tecnologia di Echo Dot ed Echo Dot with Clock e i nuovi sensori, gli utenti possono fare in modo che Alexa faccia ancora di più per loro”.

I nuovi Echo Dot ed Echo Dot con orologio sono i più potenti del marchio. L’architettura audio riprogettata presenta un driver full-range personalizzato e un altoparlante più potente per offrire voci più nitide e bassi fino al doppio della generazione precedente, il tutto nella stessa forma compatta e sferica.

Hanno nuovi sensori che consentono esperienze più contestualizzate con Alexa. Incorporano controlli one-touch e, grazie al processore AZ2 Neural Edge, consentono di elaborare più esperienze, ottenendo risposte più rapide ad alcune delle richieste più comuni ad Alexa, nonché azioni one-touch.

L’Echo Dot with Clock è dotato di un indicatore LED con tecnologia di punti ad alta densità 5×21 potenziato che fornisce un modo dinamico per acquisire informazioni a colpo d’occhio. Oltre all’ora, puoi vedere il titolo di una canzone o il nome di un artista, voltaun calcolo o un’unità di misura.

L’Echo Studio da parte sua integra la nuova tecnologia di elaborazione dell’audio spaziale e l’estensione della gamma di frequenza, per migliorare il suono stereo e creare un’esperienza sonora più coinvolgente.

La tecnologia della gamma di frequenza estesa offre prestazioni migliori, medi più chiari e bassi più profondi. Questi aggiornamenti si aggiungono al supporto esistente di Echo Studio per Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio. In termini di design, arriva una nuova opzione di colore: il bianco.

Un’altra delle interessanti novità rivelate è quella Fire TV in arrivo su Echo Show 15 tramite un aggiornamento gratuito.

Terza generazione di Fire TV Cube

Amazon aggiorna la sua famiglia Fire TV, inclusa la nuova generazione di TV Cube e il controllo vocale Alexa Pro. Cubo TV di fuoco lettore multimediale di terza generazione streaming, ha un processore Octa-Core da 2,0 GHz che lo rende il 20% più potente e veloce rispetto alla generazione precedente.

Può essere completamente controllato a voce tramite Alexa ed è compatibile con i formati cinematografici in 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e audio coinvolgente con supporto audio Dolby Atmos. Offre funzionalità come una porta di ingresso HDMI, Wi-Fi 6E e tecnologia di elaborazione delle immagini con tecnologia Super Resolution Upscaling.

Include anche una porta di ingresso HDMI per collegare e controllare dispositivi di intrattenimento compatibili come set-top box o lettori Blu-ray. Dispone di una porta USB aggiuntiva per collegare webcam compatibili ed effettuare videochiamate con funzionalità di comunicazione Alexa.

Aggiungi la tecnologia Wi-Fi 6E con meno interferenze e una porta Ethernet se preferisci una connessione di rete cablata. Ha la tecnologia Super Resolution Upscaling, che fornisce una migliore qualità dell’immagine convertendo i contenuti HD in 4K.

Da parte sua, il telecomando Alexa Pro ha due pulsanti personalizzabili per accedere più rapidamente ai contenuti preferiti. Può essere personalizzato programmando questi pulsanti con scorciatoie e include retroilluminazione attivata dal movimentoche illumina i pulsanti quando viene utilizzato in ambienti scarsamente illuminati.

Nuove telecamere ad anello

L’azienda Amazon ha anche annunciato novità al Ring, si tratta di due nuove telecamere di sicurezza da esterno: la Spotlight CamPro e il Spotlight Cam Plusoltre ad un nuovo accessorio per il sistema di allarme, il Pulsante di allarme panico.

Le due nuove telecamere rappresentano una versione migliorata della telecamera Spotlight esistente, offrendo un rilevamento del movimento avanzato e un nuovo design. L’Allarme Panic Button, dal canto suo, è un nuovo accessorio che va ad aggiungersi alla famiglia di componenti del brand, e che consentirà di inviare avvisi agli utenti condivisi in caso di situazioni di panico, mediche o di incendio.

Per creare un “anello di sicurezza” per tutta la casa, possono essere associati ad un unico account con l’applicazione gratuita per estendere il controllo in tutta la casa e monitorare ciò che sta accadendo in casa in ogni momento. Inoltre, durante l’impostazione Zone di movimento e di Privacy per le telecamere, gli utenti possono determinare quali aree vogliono che i loro dispositivi rilevino il movimento.