Amazon introduce un nuovo modello di tablet, Fire HD 8

Amazon ha presentato oggi un nuovo modello di tablet, con un processore più veloce del 30% rispetto alla generazione precedente e una maggiore durata della batteria. Può essere prenotato da oggi e inizierà la spedizione il mese prossimo.

“Siamo entusiasti di poter presentare il nuovo modello ai nostri clienti in Spagna”, ha affermato. Eric Saarno, vicepresidente, Amazon Devices International. “Il nuovo Fie HD 8 è più veloce, più leggero e ha una maggiore durata della batteria.”

Funzionalità in primo piano

Prestazioni migliorate grazie a un processore Hexa-Core più veloce del 30% che aumenta le possibilità del prodotto. Le capacità del team includono la visione di video picture-in-picture con app come Prime Video e l’utilizzo della funzione di schermo diviso per inviare un’e-mail durante una chiamata Zoom o cercare una ricetta mentre si guarda una serie.

È dotato di un display HD da 8 pollici realizzato in vetro alluminosilicato rinforzato, che lo rende più sottile, leggero e ancora più resistente.

Fornisce autonomia fino a 13 ore. Si ricarica completamente in cinque ore con il cavo USB-C incluso e l’alimentatore da 5 W.

Per quanto riguarda la multimedialità, allo schermo ad alta definizione viene aggiunto il suono Dolby Atmos. Attraverso il mirroring dello schermo, gli utenti possono proiettare video, browser web, applicazioni, foto su schermi più grandi compatibili con la tecnologia Miracast, inclusi in alcuni televisori Fire TV, Samsung, Sony, LG e Phillips e su Smart TV selezionate con Fire Integrated TV.

L’archiviazione raggiunge le versioni di 32GB e 64GBe la possibilità di aggiungere fino a 1 TB tramite microSD.

Entra a far parte del crescente elenco di dispositivi di Amazon che riducono la tua impronta di carbonio. L’imballaggio è composto per il 95% da materiali a base di fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate.

Il nuova funzione per le dimensioni dello schermo Consente ai clienti con problemi di vista di ingrandire tutto sullo schermo o di ridurne le dimensioni per avere più spazio per fare più cose sullo schermo. Il prodotto aggiunge funzionalità come lettore dello schermo VoiceView, ingrandimento dello schermo, sottotitoli, dimensione del carattere, testo ad alto contrasto, inversione del colore, correzione del colore e conversione da stereo a mono, Fire HD 8 è stato creato pensando all’accessibilità.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Fire HD 8 è disponibile per la prenotazione oggi, a partire da € 114,99 in nero.