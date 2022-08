Amazon interrompe la nuova espansione nel Regno Unito

Amazon ha posto fine all’espansione dei suoi supermercati Fresh senza contanti in Gran Bretagna, poiché le vendite sono deludenti e i costi sono troppo alti. Questa è una grave battuta d’arresto per il colosso americano della vendita al dettaglio.

Decine di luoghi inutilizzati

Amazon ha interrotto l’espansione britannica della sua catena di supermercati Fresh, di cui la prima filiale è stata aperta a marzo 2021. I negozi combinano un supermercato tradizionale con la tecnologia “just walk out” senza contanti introdotta da Amazon Go: non ci sono registratori di cassa, gli acquisti sono riconosciuto e pagato automaticamente tramite l’app Amazon.

In origine, Amazon prevedeva centinaia di negozi simili nel Regno Unito, ma dopo appena diciannove sedi, queste ambizioni sono già state abbandonate. Si dice che Amazon abbia interrotto le trattative per dozzine di nuove sedi e abbia abbandonato la ricerca di altre località, riporta il quotidiano The Sunday Times. Solo dove sono già stati stipulati contratti di locazione verranno aperte nuove filiali.

Costi troppo alti

Si dice che le vendite nei supermercati senza contanti siano al di sotto delle aspettative e il costo dell’infrastruttura high-tech troppo alto per competere con altri minimarket. L’attuale clima economico di certo non aiuta: i consumatori britannici sono duramente colpiti da un’inflazione a due cifre e da fortissimi aumenti dei prezzi dei generi alimentari. Inoltre, il management sarebbe in fase di ristrutturazione e, secondo Business Insider, le tensioni salgono con Whole Foods, la filiera del biologico acquisita da Amazon nel 2017.

Tuttavia, Amazon sta cercando di aprire altri negozi Fresh nel prossimo futuro, ha detto una portavoce al Sunday Times. I piani sarebbero stati rivalutati in un buon anno e mezzo. Ciò significa però che Amazon sta in gran parte rinunciando al Regno Unito: già qualche mese fa il colosso dell’e-commerce ha annunciato la chiusura di tutti i suoi negozi 4 stelle e librerie, alcuni dei quali nel Regno Unito.