Amazon ha il riscaldatore elettrico perfetto per risparmiare quest’inverno!

Con l’aumento dei prezzi dell’energia, Amazon ha lanciato una stufa elettrica perfetta per riscaldare risparmiando!

Non è facile riscaldare la casa quest’anno, vista l’impennata dei prezzi! Amazon ha quindi deciso di mettere in vendita un radiatore elettrico perfetto per riscaldarsi risparmiando per l’inverno del 2022.

Un’impennata dei prezzi con grandi implicazioni

Quest’anno il prezzo dell’energia è aumentato. L’Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici (INSEE) ha parlato diun aumento del 22,7% rispetto a un anno fa. È una cosa enorme! E questo ha ripercussioni sulla vita dei francesi. Pertanto, il 45% di loro usa meno l’auto. L’obiettivo è evitare di spendere soldi per il carburante. Inoltre, le famiglie sono preoccupate dal punto di vista finanziario: il 18% della popolazione dichiara di non aver pagato tutte le bollette di elettricità, gas o acqua.

Più di così! Sarebbe 40% per gli agricoltorie persino gli imprenditori. Non c’è scelta! Per risparmiare, molte persone regolano il termostato del proprio radiatore. Il 44% dei francesi ha ridotto la temperatura in casa. Di fronte al freddo invernale, molte case non sono ancora riscaldate. Tuttavia, nei negozi online come Amazon non mancano i radiatori tra cui scegliere.

Inoltre, Emmanuel Macron ha dichiarato il 5 settembre. Lui ha rivelato la temperatura ideale per risparmiare energia: “La cosa più efficace da fare è cercare di stabilire un riferimento per il riscaldamento. Non appena inizia a fare freddo, circa 19°C nella stanza per avere una temperatura ambiente. IlI cittadini che non rispettano i 19 °C possono essere multati fino a 1.500 euro! Tanto più che l’articolo R241-26 del codice specifica che i 19°C massimi in media devono diventare la norma.

Amazon ha appena trovato una soluzione per tenervi al caldoe risparmiare allo stesso tempos ! Vi raccontiamo tutto!

Amazon: il radiatore perfetto per l’inverno

Per ridurre il più possibile il consumo di energia, siete quindi liberi di adottare nuove abitudini. Come tornare alla combustione a legna. Si possono anche indossare diversi strati di indumenti per allontanare il calore il più a lungo possibile. Ma grazie ad Amazon, avete una soluzione completamente diversa!

Infatti, il rivenditore online vi offre un prodotto molto importante per riscaldarvi, risparmiando. Si tratta del radiatore elettrico Cecotec a basso consumo energetico. Questa pepita di Amazon può trovare posto in qualsiasi casa. Ad oggi, il successo è tale che è uno degli elettrodomestici più venduti del momento. Con il Black Friday a pochi giorni di distanza, questa è l’occasione perfetta per attrezzarsi contro il freddo.

È bene sapere che il trasmettitore di questo prodotto Amazon ha 4 elementi in alluminio. Inoltre, ha un consumo minimo di energia di 600 W. Non c’è dubbio! Questo vi aiuterà a risparmiare sulla bolletta bolletta elettrica per tutto l’anno. Il suo design è molto elegante. Così potete posizionarlo in qualsiasi punto della casa senza temere che rovini il vostro arredamento!

Per quanto riguarda la potenza, questo radiatore Amazon è in grado di riscaldare 8 m2 molto rapidamente. Dispone inoltre di 3 modalità con le quali è possibile scegliere tra la modalità giorno, notte e gelo. E non è tutto! Questo prodotto Amazon è dotato anche di un timer che consente di impostarlo per funzionare 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Al termine del programma, si spegne da solo.

La buona notizia è che non dovete andare da nessuna parte per ottenerlo. Dopo l’acquisto, Amazon lo spedirà a casa vostra ad un prezzo vantaggioso, solo 89,90 euro! Non è forse questo il prodotto perfetto per l’inverno 2022?