Amancio Ortega sborsa quasi 240 milioni di euro per un edificio a Glasgow

Amancio Ortegafondatore di Inditex, continua a scommettere sul settore immobiliare diAcquisire un edificio per uffici a Glasgow (Scozia) per 200 milioni di sterline (circa 237 milioni di euro) tramite la controllata britannica della sua agenzia immobiliare Pontegadea.

Secondo il digital specializzato ‘React News’, l’edificio acquisito da Ortega si trova nel cuore di Glasgow al 177 di Bothwell Street (cinque a meno di cinque minuti dalla stazione centrale), si tratta di una nuova costruzione ancora incompiuta ed era di proprietà del Gruppo HFD. La pubblicazione crittografa rendimento netto iniziale di Pontegadea del 4,5%.

Così, l’azienda di Ortega continua a rafforzare la sua presenza nel Regno Unito, dove Il portafoglio di Pontegadea UK è stimato in 2,82 miliardi di sterline (oltre 3.300 milioni di euro).

CBRE ha consigliato a Pontegadea questa transazione, considerata la più grande vendita di un singolo bene per uffici in Scozia. Allo stesso modo, la promozione HFD su Bothwell Street è considerata da “React News” come miglior ufficio in Scozia grazie alle sue caratteristiche di design sostenibile e all’elenco degli inquilini dell’edificio, tra cui Virgin Money, BNP Paribas e Aecom.

Ortega possiede il più grande immobile spagnolofocalizzata sulla compravendita e locazione di immobili di grandi dimensioni, con un portafoglio di asset immobiliari costituito principalmente da edifici per uffici non residenziali ubicati nel centro di grandi città in Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Asia.