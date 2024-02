L’amaca di design di H&M Home è un must per le case alla moda

L’amaca di design di H&M Home è un must per le case...

In estate è allettante uscire in terrazza per godersi la frescura del pomeriggio o le stelle della sera, e possiamo fare lo stesso anche sui nostri balconi. Ma invece di stare in piedi, o di comprare mobili, non c'è niente di meglio che scegliere la nuova amaca di design di H&M Home, un must per le case più eleganti.

L'amaca che spopola da H&M Home

Se avete voglia di godervi il vostro piccolo balcone personale quest'estate, non c'è niente di meglio che scegliere la piccola amaca di design che ha riscosso tanto successo da H&M Home.

Un'amaca che può essere posizionata anche su una terrazza o in giardino, ma che per le sue dimensioni riscuote un grande successo tra i clienti del negozio che hanno un piccolo balcone.

Design e misure dell'amaca

È un'amaca in legno di acacia con schienale in tessuto di cotone. Una poltroncina che si piega facilmente per poterla riporre dove vogliamo quando non la usiamo o per portarla in qualsiasi stanza della casa. Anche se è stata progettata per stare all'aperto, possiamo usarla anche per riposare nella nostra camera da letto o averla in salotto.

Le misure di questa amaca dal design unico sono 58 cm di larghezza e 77 cm di altezza. Inoltre, essendo costituita da un pezzo di legno e uno di cotone (90%), possiamo smontarla per lavare lo schienale. Questo può essere messo in lavatrice senza problemi, anche se la temperatura non deve superare i 30 °C.

D'altra parte, è un'amaca che ha una buona resistenza: secondo H&M, è in grado di sostenere circa 70 chili. Ovviamente, a seconda della vostra altezza, potrebbe essere un po' più scomoda perché le vostre gambe potrebbero essere troppo piegate quando vi sedete, ma per risolvere questo problema non c'è niente di meglio che rilassarle e allungarle.

Prendete nota: se vi piace questa amaca di H&M Home, è disponibile solo sul sito web, quindi dovrete acquistarla dal loro negozio online. Il prezzo è di 149 euro.

