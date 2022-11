Vieni a conoscere la famiglia di altoparlanti Polaroid

L’azienda Polaroid, molto conosciuta nel mercato internazionale per i suoi prodotti fotografici che armonizzano arte e scienza, è recentemente entrata nel segmento dei prodotti sonori creando una gamma denominata Polaroid Music, caratterizzata da quattro altoparlanti Polaroid.

Questa famiglia di altoparlanti, chiamati semplicemente P1, P2, P3 e P4, funzionano in modalità wireless e Bluetooth e mettono a disposizione dell’utente un servizio musicale sperimentale chiamato Polaroid Radio, accanto all’app Polaroid Music. Si tratta di dispositivi con i quali l’azienda entra a pieno titolo nel mondo del suono.

“Grandi musicisti e fotografi catturano ciò che non possiamo sempre esprimere a parole. Ci fanno sentire qualcosa. Siamo nuovi nel mondo della musica, ma vogliamo portare più colore ed emozione possibile. Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo pur continuando a dedicarci più che mai alla fotografia istantanea”, ha dichiarato ai media Oskar Smolokowski, presidente della Polaroid.

Altoparlanti Polaroid e Polaroid Radio

Tutti i modelli, secondo fonti del brand, riflettono il linguaggio iconico del design di Polaroid e sono pensati per divertirsi ascoltando musica. Forse perché gli altoparlanti P1, P2, P3 e P4 sono definiti come oggetti sensoriali invece che semplici estensioni dello ‘smartphone’. Questi prodotti sono supportati anche da Polaroid Radio, il servizio per ascoltare le playlist create da musicisti e artisti.

Polaroid Radio è il cuore e l’anima degli altoparlanti Polaroid ed è disponibile sul sito web del brand o tramite l’app Polaroid Music, che rimette la radio nelle mani di persone reali: artisti, dj e selezionatori che propongono brani attuali e classici intramontabili. Questa è una versione sperimentale di radio online, che ha cinque stazioni FM in evoluzione, gratuite e senza pubblicità. Come cinque mondi sonori senza pause, salti o riavvolgimenti.

Altoparlanti Polaroid: le caratteristiche

P1 e P2 hanno un design compatto che può essere agganciato a un passante per cintura o a una borsa per portare il suono ovunque. Mentre P3 e P4 si rifanno più alla vecchia scuola. Certo, in modo molto più colorato e vibrante di quei vecchi diffusori di molti decenni fa.

Gli altoparlanti sono tutti dotati del tradizionale pulsante rosso che rende omaggio all’eredità della fotografia istantanea e delle classiche riprese con la fotocamera. Il quadrante analogico del lettore è appositamente progettato per cambiare stazione su Polaroid Radio senza alzare il telefono. Ciò aggiunge un’esperienza analogica per una gestione molto semplice, adatta anche ai più piccoli.

Ogni lettore musicale ha anche un quadrante che ti consente di passare da una nuova stazione all’altra su Polaroid Radio, un servizio che il marchio sta lanciando insieme all’hardware.

Come detto, nei quattro altoparlanti ci sono cinque stazioni con playlist create da musicisti, artisti e creatori, gratuite e senza pubblicità.

Prezzo

Gli altoparlanti Polaroid sono disponibili su Polaroid.com e nei negozi in una selezione di colori ispirati al Polaroid Color Spectrum. Ecco i loro prezzi:

P1: € 59,99; P2: € 129,99; P3: € 189,99; P4: € 289,99

